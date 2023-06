Non sono una signora, incredibile gaffe del programma, il pubblico prima non capisce poi si ribella

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, giovedì 29 giugno, è andata finalmente in onda la prima puntata del programma condotto da Alba Parietti “Non sono una signora”, dopo innumerevoli slittamenti. Però, si è verificata una gaffe che non era prevedibile e, alla quale, non si è potuto mettere riparo. Vediamo di che si tratta.

Non sono una signora, inizia subito con una gaffe

Ieri, durante la rima puntata de Non sono una signora, il pubblico da casa è rimasto senza parole quando, smascherato uno dei quattro concorrenti Gigliola Yard, si è rivelato Lorenzo Amoruso, l’ex di Manila Nazzaro.

La Parietti, per presentarlo, ha detto: “è legato a una ex Miss Italia, una regina di bellezza, la sua fidanzata”, chiaramente riferendosi a Manila Nazzaro. Ma la situazione sentimentale di Amoruso e della Nazzaro era diversa quando la trasmissione è stata registrata, infatti allora erano una coppia, oggi i due non sono più insieme. E così, sui social, la gente non ha subito capito che la trasmissione fosse registrata e ha iniziato a commentare: “Ma cosa succede? Non si erano lasciati ?”. Tra l’altro anche Amoruso in trasmissione ha parlato della Nazzaro come sua compagna di vita e ha detto: “Di Gigliola rimane tanto, capire le donne non è facile e non ci provo neanche” e poi: “Però se vuoi andare d’accordo con la tua compagna devi iniziare in qualche modo ad assomigliarle. Questa è un’esperienza che mi ha aiutato a capire di più me stesso e quindi anche la mia compagna”.

Manila Nazzaro sui social fa una dedica al suo nuovo compagno, Stefano Oradei: “Il dono più bello sei tu”

Nel frattempo, Manila Nazzaro si è di nuovo fidanzata con il ballerino di Ballando con le stelle, Stefano Oradei e sui social i due si scambiano post molto belli e romantici. Lui ha postato una foto di lei e ha scritto, a corredo così: “Il sorriso…la perfezione”, lei ha poi aggiunto: “Incondizionatamente”.

Poi lei ha scritto, a corredo di un’altra foto: “Nient’altro che noi”, “No word needed…scrivo in italiano per fare capire a tutti, non servono parole, favolosamente tu. Il dono più bello sei tu”.

Qualche tempo fa, la Nazzaro ha rilasciato un’intervista a Confidenze, in occasione della quale, ha detto del suo ex Lorenzo Amoruso: “Con Lorenzo Amoruso una relazione tossica” e poi, di Stefano Oradei: “È una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza”.