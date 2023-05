Oggi è un altro giorno, Jessica Morlacchi messa in grande imbarazzo: “Ti ha fatto bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Jessica Morlacchi, uno degli affetti stabili del programma Oggi è un altro giorno, nel corso della puntata di oggi è stata messa in imbarazzo. Ma cosa è accaduto?

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, andata in onda oggi venerdì 26 maggio, uno degli affetti stabili della trasmissione, ovvero Jessica Morlacchi è stata messa in imbarazzo. La puntata si è aperta con un siparietto molto divertente che ha visto proprio come protagonista l’ex cantante dei Gazosa che da anni è nel cast della trasmissione della Bortone. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Oggi è un altro giorno, uno degli affetti stabili messo in imbarazzo

Oggi è un altro giorno è andato in onda anche oggi, venerdì 26 maggio e come sempre la puntata è stata seguita da milioni di telespettatori affezionati a Serena Bortone ed al suo cast. Ad ogni modo, la puntata si è aperta con un siparietto piuttosto divertente che ha visto protagonista proprio uno degli affetti stabili del programma. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, l’ex cantante dei Gazosa.

L’ex cantante dei Gazosa si imbarazza dopo la battuta di Madonia

Una volta iniziata la puntata, la conduttrice ha salutato i suoi affetti stabili, ovvero Angelo Madonia, Romina Carrisi, Charlie Gnocchi e Jessica Morlacchi. Il look di quest’ultima, scelto per la puntata di oggi, non è passato inosservato agli occhi della conduttrice che ha in qualche modo messo in imbarazzo la giovane. Jessica, che ha scelto un abbigliamento piuttosto “aggressivo”, ad un certo punto è stata messa in imbarazzo da una battuta fatta da Angelo Madonia.“Stai benissimo, qualunque cosa tu abbia fatto ieri sera hai fatto bene“, ha detto il ballerino di Ballando con le stelle, parole che hanno fatto imbarazzare la cantante.

La precisazione della cantante e l’intervento della conduttrice

Jessica non ha potuto non puntualizzare il fatto di essere stata a casa insieme alla madre. Intervenuta in questo siparietto la conduttrice, la quale ha detto “Vabbè che tragedia mai una gioia”. Insomma, un siparietto davvero tanto divertente che di certo non è passato inosservato al pubblico di Rai 1 che si è tanto divertito.