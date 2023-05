Uomini e Donne, “Maria non mi vuole più in trasmissione perchè sono andata dalla d’Urso”, il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Un ex volto noto di Uomini e Donne a distanza di tanti anni torna a parlare della trasmissione di Canale 5 e utilizza parole molto forti nei confronti di Maria.

Uomini e Donne si conferma uno dei programmai più amati di sempre dai telespettatori italiani. Il programma condotto da Maria De Filippi va in onda da tantissimi anni, dal lunedì al venerdì, sempre alla stessa ora, ovvero intorno alle 14.45. In queste ore, a parlare del programma è stato uno storico ex volto che ha voluto condividere la drammatica situazione che sta vivendo da un pò di tempo a questa parte. L’ex volto di U&D ha anche parlato di Maria De Filippi, utilizzando delle parole abbastanza forti.

Uomini e Donne, un ex volto del programma contro la trasmissione

Uomini e Donne, uno dei programmi più amati di tutti i tempi si conferma anche uno dei più seguiti dai telespettatori italiani. Diversi i personaggi che Maria De Filippi ha sfornato in questi anni e uno di questi, proprio nell’ultimo periodo ha parlato ed ha anche utilizzato delle parole abbastanza forti nei confronti della conduttrice. Stiamo parlando di Angela Troina, conosciuta come Angela La Favolosa Cubista, che come ricorderete è diventata abbastanza nota grazie al programma di Maria De Filippi.

Angela Troina, la sua vita dopo Uomini e Donne

La siciliana ha rilasciato un’intervista molto interessante a Fanpage, raccontando quella che è oggi la sua vita, alla soglia dei 79 anni. Da un pò di tempo Angela non è più sotto i riflettori come un tempo, ma comunque la gente continua a fermarla per strada e fa anche qualche serata. Insomma, la siciliana non ha perso la sua allegria e simpatia e soprattutto la voglia di vivere.“Inutile rovinarsi la vita rimuginando sulle difficoltà, sulla mancanza di soldi”, ha detto Angela la quale ha aggiunto di sentirsi oggi ancora più “progressiva e trasgressiva” di un tempo. Purtroppo però, Angela ha anche raccontato di avere dei problemi economici e di non aver sufficienti soldi per acquistare i beni primari.

I problemi economici di Angela La Favolosa cubista

“A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri. Sai, a Natale sono stata da mio figlio”. La pensione di Angela non è poi così tanto ricca, ma lei nonostante le difficoltà conserva sempre la sua voglia di vivere.

Angela contro Maria

Ad un certo punto poi, Angela ha anche parlato di Maria, svelando un retroscena inedito. “Ora sembra un programma pilotato, ma prima c’era la sincerità, l’onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: ‘Domani sono da Barbara D’Urso’. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara”. Queste le parole di Angela, che ha continuato a parlare di Maria ed è apparsa un fiume in piena, lanciando anche una stoccata a Gemma. “Maria non chiamò più né me, né lei. Rosetta, poverina, aveva la sua età. Si è presa la malinconia ed è morta. Quando la chiamavo la sera piangeva. Uomini e Donne era tutto per lei. Portava sempre i regalini a Maria. Non ci hanno chiamato più, si sono tenuti Gemma che fa cose fasulle”.