Cristina Marino e Luca Argentero umiliati: “Siete una coppia antipatica”, lei replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Un follower di Cristina Marino commenta un post della moglie di Luca e le sue parole scatenato la rabbia della modella.

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono una coppia molto social ed anche spesso sotto i riflettori. Nello specifico l’ex modella nei giorni scorsi è stata protagonista di uno sfogo, dopo essere stata al bioparco ed aver visto un’insegnante spingere un bambino. Nelle ultime ore, poi, l’attrice ha pubblicato un post che non è passato inosservato ai suoi follower. Un utente social che segue la moglie di Argentero ha risposto e proprio il commento non è piaciuto a Cristina che ha replicato al veleno. Ma cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto.

Cristina Marino pubblica un post che però non viene capito dai suoi follower

Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero nelle scorse ore ha pubblicato tre foto su Instagram, con dei piccoli trifogli a cui se ne aggiungono due più piccoli. Nella didascalia di queste foto, la scritta “2+2” e sotto al post sono arrivati dei commenti che non sono stati graditi dalla moglie del noto attore, tanto da replicare. Il post della modella pare si riferisse alla sua famiglia, che come ben sappiamo, negli ultimi mesi si è allargata con l’arrivo del piccolo Noè Roberto, nato a distanza di tre anni dall’arrivo della primogenita Nina Speranza.

Un hater commenta al veleno, la modella replica

Forse non tutti hanno capito il senso di quel post e nel dettaglio un utente ha commentato scrivendo “Siete una coppia antipatica”. Cristina Marino, che va detto essere abituata a questo tipo di attacchi da parte dei cosiddetti haters o leoni da tastiera, questa volta ha deciso di non rimanere in silenzio ed ha replicato al veleno. “Disse quella con profilo chiuso e 3 followers”, ha commentato l’attrice che ha replicato in modo piuttosto breve ma utilizzando delle parole abbastanza pungenti. Molti altri hanno replicato al post, scrivendo tanti commenti a favore della Marino che nonostante i diversi attacchi è molto amata.

Il grande amore tra Luca e la sua donna

L’amore tra Luca e Cristina va comunque a gonfie vele ed è sempre più forte. I due sono sposati da pochi anni, anche se stanno insieme da più tempo. Sono anche diventati genitori di due bambini e insieme formano una famiglia molto felice.