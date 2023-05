Addio a Kledi Kadiu, ma lui non è morto e svela cosa gli è capitato dopo questo post

0 SHARES Condividi Tweet

Kledi Kadiu è morto? Ecco l’indiscrezione circolata nelle scorse. Cosa è accaduto? Le parole del danzatore.

Kledi Kadiu lo conosciamo tutti per essere un noto ballerino il quale è stato uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi per tanti anni. Il danzatore poi è uscito di scena, o meglio non è stato sotto i riflettori come un tempo, anche se sui social continua ad essere molto attivo e popolare. In queste ore Kledi è stato però protagonista di un inconveniente che di certo non gli ha fatto piacere, tanto che è dovuto intervenire per cercare di fare chiarezza. Ma cosa è accaduto?

Kledi Kadiu è morto? La fake news che ha fatto tanto preoccupare

Kledi Kadiu nelle scorse ore è stato protagonista di un inconveniente che di certo non ha fatto piacere a lui, ne alla sua famiglia. Andiamo pian piano a spiegare che cosa è accaduto. Nella giornata di oggi è iniziata a circolare una notizia secondo la quale il famoso danzatore fosse venire a mancare. Si è parlato dell’improvvisa scomparsa del ballerino albanese ed ovviamente trattandosi di una fake news, Kledi non ha potuto fare altro che intervenire per smentire pubblicamente la questione.

Molti follower, amici e parenti preoccupati per il ballerino albanese

Su Instagram poi ha scritto “Si fa di tutto per avere un click in più, questa cosa è un pò triste, però io sto bene”. Una precisazione doverosa quella di Kledi, visto che in molti si sono preoccupati per lui.”Qui scrivono che me ne sono andato… Non ho capito dove! Sono morto? No. Sono andato via dall’Italia?”, ha aggiunto poi Kledi che ha fatto anche dell’ironia visto quanto stava circolando sui social. Molti amici lo hanno chiamato per sincerarsi che fosse tutto ok, dopo essersi allarmati.

Visto la mole di messaggi che ha ricevuto, l‘ex danzatore di Amici è tornato sui social per pubblicare un post e rassicurare tutti.”Buon pomeriggio a tutti faccio questa storia per rassicurare tutte le persone e gli amici che mi stanno scrivendo per colpa un po’ di articoli che stanno uscendo da ieri sera dai titoli un po’ ambigui e non carini. Certamente si fa qualsiasi cosa per un click in più ma è davvero triste, però io sto bene, mi sono grattato un po’ di volte e basta”. “Sono i titoli trappola e ormai lo fanno con tutti… Nessuno viene risparmiato”