Fiorello lancia la bomba: “Amadeus mi ha detto che non sa se farà più Sanremo”

Oggi, venerdì 26 maggio a Viva Radio 2, Fiorello ha lanciato una bomba che riguarda Amadeus e l’eventualità che, con tutti questi cambiamenti nel cda della Rai, possa non condurre più il Festival di Sanremo dove era anche, per tutte le edizioni che ha condotto, direttore artistico. Vediamo cosa ha detto Fiorello a questo proposito che ha lasciato tutti senza parole.

Fiorello su Amadeus: “Mi ha detto: “Non so se farò Sanremo l’anno prossimo”

Oggi Fiorello a Viva radio 2 ha detto così lasciando tutti a bocca aperta: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo”.

E poi Fiorelo ancira più enigmaticio aha aggiunto:”Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”.

Fiorello: Sono due volte cretino

Fiorello, nella puntata di ieri di Viva Radio 2 ha festeggiato il compleanno di Mina prendendo, però, un abbaglio perchè il compleanno della immensa cantante è stato a marzo. Fiorello, quando se ne è accorto di aver sbagliato mese ha anche raccontato che lui a marzo le aveva anche fatto gli auguri e poi se era dimenticato e ha detto: “Sono due volte cretino”. Qualche giorno fa, Fiorello ha fatto alcune dichiarazioni sul suo matrimonio e ha detto che lui è sempre insieme alla moglie e, quando non sono insieme sono sempre in videochiamata. Insomma, un matrimonio che va a gonfe vele dopo vent’anni nonostante da giovane Fiorello abbia fatto soffrire diverse donne, per esempio Anna Falchi che ha detto di avere scoperto un tradimento cogliendo Fiorello in flagranza quando erano fidanzati. Ma ora Fiorello è un uomo diverso profondamente innamorato della moglie, della figlia e dell’altra figlia della moglie per la quale lui si è auto definito “il padre frizzante”.