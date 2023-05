Luca Argentero, la moglie Cristina Marino va allo zoo insieme alla figlia e litiga con una maestra “Mi fa orrore”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino nella mattinata di oggi è stata al bioparco insieme alla figlia Nina Speranza. Poi l’imprevisto, e l’attrice sbotta sui social.

Cristina Marino, la moglie del noto attore Luca Argentero in queste ore è finita al centro del gossip. Stando a quanto è trapelato dal suo profilo Instagram, nelle scorse ore l’attrice ha avuto una discussione piuttosto animata con una maestra, perchè quest’ultima era stata manesca con un bambino. Cerchiamo di capire cosa è accaduto tra le due e cosa ha raccontato la moglie dell’attore sui social.

Cristina Marino, imprevisto al bioparco mentre si trovava insieme alla figlia

Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero avrebbe dovuto trascorrere delle ore spensierate allo zoo questa mattina, insieme alla figlia Nina Speranza, che proprio qualche giorno fa ha compiuto 3 anni. Un imprevisto però, ha rovinato la mattinata all’attrice e non soltanto a lei. Sui social l’attrice ha riportato una discussione molto accesa che ha avuto con una maestra che ha incontrato proprio mentre si trovava in visita allo zoo insieme alla figlia.

Lo sfogo della moglie di Luca Argentero

“Ho bisogno di condividere al volo perché ho un nervoso. Sono allo zoo con Nina, ci sono 200 bambini in gita e ho appena visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata per dirle che era agghiacciante come si stava relazionando al bambino e mi ha risposto che dovevo farmi i ca* miei, usando la parola ca* davanti ai bambini”. Queste le parole di Cristina che ha raccontato così lo spiacevole episodio che le è accaduto e l’ha infastidita parecchio. “Sono allucinata e mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli, poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono veramente innervosita e mi viene voglia di… Va beh, taccio”. Con queste parole l’attrice ha continuato il suo sfogo su Instagram, pubblicando tutta una serie di stories direttamente dal bioparco. Poi Cristina ha anche fatto una riflessione, parlando ovviamente da mamma.

La riflessione dell’attrice

“Ogni tanto è importante soffermarsi a pensare se quello che stiamo scegliendo per i nostri figli è veramente giusto, se le scelte sono quelle giuste e lo dico a me in primis. Mi sembrava giusto condividere questa cosa”. Con queste parole, Cristina ha terminato il suo sfogo, mostrandosi parecchio arrabbiata per quanto accaduto.