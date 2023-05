Fiorello, battuta al veleno su Barbara D’Urso: “In Rai potrebbe condurre Linea Bianca perchè sulle montagne c’è più luce”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso, incerto il suo futuro professionale. Noto volto Rai parla della conduttrice e svela cosa potrebbe condurre sui principali Canali.

Barbara D’Urso è una conduttrice di casa Mediaset, azienda per la quale lavora da tanti anni ormai. Proprio qualche mese fa si era diffusa un’indiscrezione secondo la quale la conduttrice avrebbe potuto cambiare azienda e accettare qualche offerta di lavoro arrivata dalla Rai o altre emittenti. Ad ogni modo, al momento si è trattato solo di indiscrezioni, visto che il futuro professionale della conduttrice è ancora legato a Mediaset. A parlare di Barbara e del suo futuro nelle scorse ore è stato un noto conduttore di casa Rai. Stiamo parlando di Fiorello, il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a Vanity Fair. Ma cosa ha riferito?

Barbara D’Urso, incerto ancora il suo futuro professionale

Barbara D’Urso, quale sarà il suo futuro professionale? Come già abbiamo avuto modo di anticipare, nei mesi scorsi si è parlato della possibilità di poter approdare su altre reti per la conduttrice di Pomeriggio 5. Si è trattato di indiscrezioni ed al momento non sembra esserci nulla di certo. Ad ogni modo, di lei ne ha parlato il conduttore di Viva Rai 2, Fiorello, il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a Vanity Fair.

Il conduttore di Viva Rai 2 parla di Barbara

Fiorello nel corso di questa intervista ha parlato di diversi argomenti e poi, su domanda della giornalista ha parlato di Barbara D’Urso e non solo. La giornalista avrebbe detto al conduttore di Viva Rai 2 che i vertici di Mediaset sarebbero preoccupati per il fatto che alcuni conduttori potrebbero ben presto passare alla concorrenza, ovvero alla Rai. “Si dice che a Mediaset temano la Rai sovranista”, ha detto la giornalista a Fiorello, il quale con la sua solita ironia e sincerità ha risposto. “C’è anche la d’Urso che è andata via da Mediaset e ci stiamo chiedendo dove andrà a finire…”. Ecco le parole di Fiorello, il quale ha continuato dicendo cosa Barbara potrebbe condurre in Rai.

Cosa potrebbe condurre Barbara a Mediaset

Secondo Fiorello, Barbara potrebbe condurre un programma come Linea Bianca.“Magari potrebbe condurre Linea Verde oppure Linea Bianca, sulle montagne, più indicata perchè sulla neve c’è più luce e viene più luminosa…”. Queste ancora le parole di Fiorello. Ad ogni modo, al momento non sappiamo quale sarà il futuro di Barbara, anche se secondo Davide Maggio, la conduttrice potrebbe firmare il suo contratto con Mediaset ma pare voglia una prima serata.