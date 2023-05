Oggi è un altro giorno, Samuel Peron scoppia a pinagere, Serena Bortone ferma tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Samuel Peron rilascia un’intervista a Oggi è un altro giorno e scoppia a piangere. Serena Bortone ferma l’intervista.

Samuel Peron oltre ad essere un noto ballerino e protagonista di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci è da un pò di tempo uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno. Stiamo parlando della trasmissione condotta da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00 sempre su Rai 1. Ad ogni modo, nel corso della puntata andata in onda oggi, mercoledì 24 maggio, Samuel ha rilasciato un’intervista molto interessante, raccontandosi a 360° parlando della sua infanzia, della sua esperienza a Ballando con le stelle e della morte della sua mamma, avvenuta un anno fa. Ad un certo punto il ballerino è scoppiato a piangere e per Serena Bortone è stato difficile proseguire l’intervista. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Samuel Peron, l’affetto stabile di Oggi è un altro giorno rilascia un’intervista emozionante

Samuel Peron, noto ballerino e uno dei protagonisti del programma di Serena Bortone, oggi ha rilasciato un’intervista molto interessante a Oggi è un altro giorno. Come già anticipato, il ballerino ha parlato di tanti argomenti, cominciando dalla sua infanzia e adolescenza, continuando poi a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle e della scomparsa della madre avvenuta un anno fa.

Serena parla della scomparsa della madre di Samuel

“Tua mamma si è ammalata per una cosa così ingiusta… faceva l’operatrice sanitaria, maneggiando delle provette infettate dal virus dell’epatite B si è contagiata”. Queste le parole di Serena Bortone, parlando con Samuel che è tra l’altro un affetto stabile della sua trasmissione. Il ballerino non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando la sua mamma. Samuel, tra le lacrime ha risposto alla conduttrice, annuendo.“Ho sempre supportato mia mamma nel suo percorso. Si è messa in gioco attorno ai quarant’anni e io l’ho sempre supportata: quando tornavo da scuola le dicevo che doveva studiare, come dovevo studiare io”.

Il ballerino si emoziona e piange, la conduttrice gli va incontro e lo abbraccia

Queste ancora le parole di Samuel nel corso dell’intervista rilasciata a Serena. Purtroppo, per via della commozione Samuel non è riuscito a proseguire e così Serena non ha potuto che bloccare l’intervista, correndo ad abbracciarlo. “L’epatite B massacra il fegato […] Sono stato con mia madre fino alla fine: lei è stata cosciente fino al giorno della festa della mamma, poi è peggiorata…”, ha raccontato Samuel. “Purtroppo non ha fatto in tempo a vedere tuo figlio Leonardo, ma almeno ha saputo che sarebbe nato e ha visto il pancione di Tania”, ha detto poi la conduttrice.