Paola Ferrari, Maria Teresa Ruta la gela : “Lei è completamente fuori strada”

Paola Ferrari, una collega smentisce le sue dichiarazioni. Di chi stiamo parlando e cosa ha dichiarato la conduttrice?

Paola Ferrari nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando dei suoi problemi di salute che l’hanno costretta a stare lontana dalla tv per diverso tempo. Poi la conduttrice e giornalista sportiva ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla sua carriera. A distanza di qualche giorno a replicare è stata Maria Teresa Ruta, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante al magazine Nuovo, parlando di se stessa e dei suoi progetti futuri. Poi ha replicato alle parole della Ferrari. Ma cosa ha dichiarato?

Maria Teresa Ruta rilascia un’interessante intervista e replica alle parole della collega

Maria Teresa Ruta, la nota conduttrice ha rilasciato un’intervista molto interessante al magazine Nuovo. La conduttrice ha parlato di se e dei suoi progetti futuri. Il giornalista ad un certo punto le ha parlato dell’intervista che la collega Paola Ferrari ha rilasciato qualche giorno fa, dicendo di essere stata la prima donna ad aver condotto un programma sportivo. “Io ho aperto la strada a tante colleghe”, ha detto la Ruta che ha fatto così chiarezza smentendo le parole della Ferrari.

La conduttrice smentisce le parole di Paola Ferrari

“La Ferrari…E’ fuori strada…La mia prima Domenica Sportiva risale al 1986, dieci anni prima di lei…”, queste le parole della mamma di Guenda. La Ruta nel corso dell’intervista ha poi ricordato a tutti, ma soprattutto alla Ferrari di aver addirittura vinto un Telegatto nel 1984 proprio per il programma intitolato Calcio al 13. Il giornalista ha chiesto poi se in questi anni ha avuto modo di incontrare Paola e la conduttrice ha risposto di si.“Abbiamo anche lavorato insieme e ci siamo trovate benissimo…Paola è un gran professionista ed è anche molto brava…”, ha aggiunto Maria Teresa.

La Ruta parla della sua carriera

Poi la stoccata “E’ rimasta una giornalista sportiva ancorata al mondo del calcio…Invece io non mi sono accontentata e ho sperimentato la mia creatività in ambiti diversi…”La Ruta nel corso dell’intervista ne ha approfittato per parlare della sua carriera televisiva, sottolineando di aver fatto un pò di tutto. La conduttrice ha raccontato di aver partecipato all’Isola dei famosi, il Grande fratello Vip e Pechino Express. Riguardo la sua partecipazione a questi reality, la stessa ha sottolineato di aver avuto un grande coraggio a prenderne parte, dicendo ancora “Ho un record nello spettacolo”.