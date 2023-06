Funerali Berlusconi, Maria De FIlippi vestita di bianco, il motivo di questa scelta

0 SHARES Condividi Tweet

Funerali Silvio Berlusconi, l’abbigliamento di Maria De Filippi non passa inosservato. Ecco la spiegazione della giornalista.

Oggi, mercoledì 14 giugno l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. La funzione religiosa si è svolta presso il Duomo di Milano che ad un’ora dall’inizio dei funerali era già gremito di gente. Tanti i rappresentanti delle istituzioni, diversi politici e personaggi noti del mondo della televisione, del calcio arrivati in chiesa per dare l’ultimo saluto all’ex Premier. Ovviamente tra le prime file non sono mancati i parenti e gli amici più stretti, come Maria De Filippi che ha preso posto al fianco di Silvia Toffanin, la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Ciò che è apparso a tutti strano è stato il fatto che la conduttrice fosse vestita di bianco, visto che tutti indossavano degli abiti neri, perchè quando si parla di lutto nazionale, gli abiti devono essere rigorosamente neri.

Silvio Berlusconi, l’ultimo saluto all’ex Premier

Oggi l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi e tantissime persone sono scese in Piazza Duomo per partecipare seppur a distanza alla funzione religiosa. All’interno del Duomo, invece, tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo, tanti rappresentanti della politica italiana e non solo. Non sono mancati gli amici della famiglia Berlusconi, una tra tutte Maria De Filippi, che si è seduta al fianco di Silvia Toffanin, tra le prime file del Duomo di Milano. Le due sono molto amiche e lo avevano dimostrato in occasione della morte di Maurizio Costanzo, quando Silvia è stata molto vicina alla conduttrice di Canale 5.

L’abbigliamento di Maria De Filippi non passa inosservato

Ad ogni modo, in molti hanno notato l’abbigliamento di Maria, vestita rigorosamente di bianca. Durante il collegamento del Tg5, Cesara Buonamici ha detto “Il protocollo dei funerali di Stato vuole che l’abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perchè sa che lui avrebbe voluto così”.

La spiegazione di Elena Guarnieri

Elena Guarnieri ha confermato poi le parole di Cesara dicendo “Berlusconi diceva sempre “Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perchè quelli scuri non fanno passare la luce, lo diceva sempre anche a me”. Insomma, sulla base di queste parole, sembra che Maria abbia voluto fare il suo omaggio a Silvio così, vestendo di bianco.