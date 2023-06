Paolo Bonolis compie gli anni e Sonia Bruganelli scrive un commento che lascia tutti sorpresi

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis compie 62 anni e l’ex moglie Sonia Bruganelli pubblica un post con un commento che non è passato inosservato.

Paolo Bonolis, il noto conduttore di casa Mediaset oggi ha spento ben 62 candeline. In occasione del suo compleanno, il conduttore di Avanti un altro ha espresso un desiderio. Curioso il post di Sonia Bruganelli, che su Instagram ha voluto fare all’ex marito gli auguri. Il commento dell’ex moglie di Paolo non è passato inosservato ed ha fatto subito scoppiare il caso.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati ma sono in buoni rapporti

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli come ben sappiamo si sono lasciati. La notizia della loro separazione è arrivata qualche giorno fa, dopo tante chiacchiere ed indiscrezioni al riguardo. Ad ogni modo, nel giorno del compleanno di Paolo , Sonia ha voluto pubblicamente fare al conduttore gli auguri. Così l’ex opinionista del Grande fratello vip ha pubblicato la fotografia di una torta realizzata per il conduttore dal quale si è separata.

Il conduttore compie gli anni, Sonia pubblica la foto di una torta e il suo commento non passa inosservato

Sulla torta la scritta “Auguri Papà” e poi affianco una candelina spezzata. Il commento della Bruganelli è stato il seguente, ovvero “Auguri Paolo Bonolis, quella candelina spezzata mi incuriosisce molto”. Un augurio piuttosto speciale quello di Sonia per l’ex marito, che ha compiuto ben 62 anni. Sonia si è dimostrata piuttosto curiosa di questa candelina spezzata e lo ha dimostrato pubblicamente.

La separazione, l’annuncio ufficiale

Tornando alla loro separazione, notizia arrivata solo qualche giorno fa, sappiamo che è stata proprio Sonia a volere la separazione. La coppia ha annunciato la decisione di voler mettere un punto dopo tanti anni e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Me ne ha parlato e non ho potuto fare altro che capire, è finita così. Non fa piacere, ma non puoi pretendere che la vita degli altri debba per forza corrispondere alla tua“. Queste le parole di Paolo dichiarate nel corso dell’intervista.

“Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”. Queste invece le parole di Sonia.