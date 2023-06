Funerali Silvio Berlusconi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli assenti e poi lei spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultimo saluto a Silvio Berlusconi oggi mercoledì 14 giugno. Non è passata inosservata l’assenza di Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli. Ecco il chiarimento di quest’ultima.

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 giugno si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. La cerimonia funebre si è tenuta a Milano, presso il Duomo, dove sono intervenuti tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo, della televisione, del calcio e della politica. Le telecamere hanno inquadrato Lorella Cuccarini, Gerry Scotti, Barbara D’Urso, Silvia Toffanin ovviamente essendo la nuora, Alfonso Signorini e tanti altri. Non è passata inosservata l’assenza di uno dei più grandi conduttori di casa Mediaset, ovvero Paolo Bonolis e di conseguenza di Sonia Bruganelli. Ma per quale motivo i due non hanno preso parte ai funerali?

Ultimo saluto a Silvio Berlusconi, la cerimonia al Duomo di Milano

Assenti Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i dubbi su questa assenza

A togliere ogni dubbio è stata proprio lei, Sonia che ha pubblicato nelle sue Instagram stories i video della messa in onda del funerale, diffuso all’interno degli studi di Ciao Darwin. Nella didascalia la Bruganelli ha scritto che solo in questo modo hanno potuto essere vicini almeno con il cuore.

Il chiarimento di Sonia sui social

“L’unico modo per essere li”, ha scritto Sonia. Insomma, Paolo e Sonia non hanno preso parte al funerale di Silvio perchè impegnati nella registrazione della puntata di Ciao Darwin che andrà in onda il prossimo autunno. Inoltre, proprio oggi Paolo Bonolis ha compiuto 62 anni. La stessa Sonia sempre sui social ha pubblicato un post in cui si vede una torta con su scritto “Auguri Papà” ed una candelina spezzata. Il commento di Sonia non è passato inosservato, visto che l’ex moglie di Paolo ha scritto “Quella candelina spezzata mi incuriosisce molto”.