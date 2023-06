Funerali Berlusconi, Selvaggia Lucarelli umilia Barbara D’Urso dopo il racconto che fa: “Solidarietà a chi l’ha vestita così”

0 SHARES Condividi Tweet

Ai funerali di Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso viene fermata dai giornalisti e le sue parole non sono passate inosservate a Selvaggia Lucarelli.

Funerali Silvio Berlusconi, tanti amici e colleghi hanno preso parte alla funzione religiosa al Duomo di Milano per dare l’ultimo saluto all’ex Premier. Tanti i personaggi che hanno preso parte alla funzione religiosa, a cominciare da Lorella Cuccarini a finire a Gerry Scotti, Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Proprio quest’ultima è finita al centro di una polemica, per via del suo abbigliamento. A scagliarsi contro la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata Selvaggia Lucarelli. Ma cosa ha riferito?

Funerali Silvio Berlusconi, l’ultimo saluto all’ex Premier

Oggi mercoledì 14 giugno si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. Tantissimi i personaggi televisivi e amici di Silvio che hanno preso parte alla cerimonia funebre, tra questi Barbara D’Urso la quale è stata fermata dai giornalisti che le hanno chiesto un aneddoto, ovvero di ricordare l’ex Premier. Barbara, che non ha tolto i grandi occhiali neri, ha risposto con la voce rotta dall’emozione ed ha raccontato alcuni episodi avvenuti in questi lunghi dieci anni di lavoro.

Barbara D’Urso fermata dai giornalisti

Barbara ne ha ricordato uno nello specifico risalente a quando ha condotto il suo ultimo programma in prima serata, facendo sicuramente riferimento a Live non è la D’Urso”. Queste parole della conduttrice però non hanno convinto Selvaggia Lucarelli che ha criticato la conduttrice.

Le parole della D’Urso “fuori luogo per la Lucarelli”

“Io lo chiamavo Silvio, lui mi chiamava Barbara visto che mi conosceva da quando era piccolina. Mi chiamano la mattina dopo e mi dicono: ‘Signora D’Urso il presidente vuole parlare con lei’. Io dico: ‘Silvio che c’è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto?’. Ma lui è sempre stato molto carino professionalmente nei miei confronti e mi disse: ‘Sei stata bravissima come sempre, la più brava di tutte. Però secondo me, guarda, come ti sei vestita ieri sera con il completo tipo Chanel e i capelli sciolti… Secondo me stavi meglio nel promo dove avevi la treccia e l’abito lungo, io per una prima serata di canale 5 mi vestirei così'”. Questo quanto raccontato da Barbara nel video condiviso dalla Lucarelli la quale ha trovato le parole della D’Urso davvero fuori luogo. Selvaggia subito dopo ha aggiunto un altro commento dicendo “Solidarietà al poro Cerioni che le ha ideato quel look Chanel di Tor Pignattara e si sente demolire così”.