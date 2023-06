Francesco Nuti, Elena Sofia Ricci scrive un post che è una stoccata durissima

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Sofia Ricci dopo aver appreso la notizia della morte di Francesco Nuti ha parlato ed ha affidato il suo sfogo ai social.

Qualche giorno fa è venuto a mancare Francesco Nuti, il noto attore e regista che da tanti anni era scomparso dalle scene. Il noto attore, regista e produttore cinematografico, ma anche famoso cantautore è venuto a mancare lo scorso lunedì 12 giugno, giorno in cui è morto anche Silvio Berlusconi. Molti amici e colleghi hanno voluto ricordarlo e tra questi anche Elena Sofia Ricci, la famosa attrice, una tra le più amate della cinematografia italiana. Ma cosa ha raccontato Elena Sofia Ricci?

Francesco Nuti morto nello stesso giorno di Silvio Berlusconi

La giornata di lunedì 12 giugno è stata piuttosto nera, per via della morte del leader di Forza Italia, ovvero Silvio Berlusconi e dell’attore e regista Francesco Nuti. In molte trasmissioni non si è fatto altro che parlare dell’ex Premier e della sua dipartita, ma anche della scomparsa di Nuti. Tanti noti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisioni sono intervenuti per commentare la notizia della morte di Francesco, una tra tutti Elena Sofia Ricci che ha proprio lavorato con Nuti.

Il commento di Elena Sofia Ricci

L’attrice ha parlato attraverso i social, postando una fotografia di Francesco e lanciando un’invettiva. Elena Sofia ha così chiesto chiesto “Scusate… ma un mio film in onda in questi giorni?”. Sostanzialmente, la notizia della morte di Silvio Berlusconi ha fatto passare in secondo piano quella di Francesco e sono stati davvero pochi coloro i quali hanno speso per lui delle parole. Ricordiamo che l’attore è venuto a mancare all’età di 68 anni, dopo diversi anni di sofferenze, costretto in sedia a rotelle dopo un terribile incidente domestico nel 2006 che gli ha cambiato totalmente la vita.

La rabbia dell’attrice

L’attrice si è mostrata particolarmente affranta per la sua morte ed ha dimostrato di essere parecchio legata a lui. Se da una parte Elena Sofia Ricci ha voluto ricordare la loro splendida amicizia, dall’altra ha anche manifestato una certa rabbia per il fatto che ad eccezione di Serena Bortone, solo in pochi lo hanno ricordato.