Oggi è un altro giorno, Serena Bortone blocca Gigi Marzullo: “Questa non l’ho capita”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 13 giugno, è andata in onda un’altra puntata de Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone. Tra i vari ospiti in studio c’era anche il giornalista Gigi Marzullo che, però, ha fatto una dichiarazione che alla conduttrice non è affatto piaciuta. Vediamo cosa ha detto e come ha reagito la Bortone.

Serena Bortone resta senza parole dopo la dichiarazione che fa Marzullo e poi dice: “Non l’ho capita”

Ieri, nel salotto di Serena Bortone è andato, tra gli atri ospiti, anche Gigi Marzullo.

Sia lui che l’altra ospite, Serena Autieri si sono molto raccontati e, proprio parlando di sé, che Marzullo ha fato una rivelazione che non è affatto piaciuta a Serena Bortone.

Infatti, il neoconduttore di Unomattina Estate insieme a Serena Autieri e Tiberio Timperi, ha detto di aver conosciuto i genitori di Serena Autieri ad una cena e poi ha detto che il regista Sergio Rubini, una volta gli disse: “Gigi dobbiamo entrare nelle famiglie già fatte”.

A quella frase spiazzante, la Bortone ha reagito immediatamente, rispondendogli: “Non l’ho capita questa” e poi subito dopo ha anche aggiunto “le famiglie le lasciamo in pace non è che tu entravi per fare danni”.

Gigi Marzullo, che si è reso subito conto di aver detto qualcosa di sbagliato, ha corretto il tiro sostenendo che non bisogna mai rovinare una famiglia.

E poi, a proposito del nuovo programma che condurrà Uno mattina estate, insieme appunto a Serena Autieri e a Tiberio Timperi, che richiederà una sveglia molto mattutina iniziando la mattina molto presto, ha detto così: “Non riesco proprio a svegliarmi presto la mattina. Se arriverò in ritardo, Serena potrà andare avanti da sola”.

Serena Autieri: “Conosco Gigi Marzullo da 25 anni”

Serena Autieri ha raccontato a Serena Bortone di conoscere Gigi Marzullo da 25 anni e ha spiegato che

: “Lui è stato il primo a intervistarmi, facevo Un posto al sole: sono più di 25 anni che ci conosciamo”.

Poi, la Autieri ha detto del maritoEnrico Griselli: “ E’ geloso, ma non deve esserlo perché sono innamoratissima”, mentre della figlia che ha dieci anni, ha detto che è un peperino.