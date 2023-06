Belen non è stata riconfermata a Le Iene, e rifiuta Tu si que vales, cosa sta succedendo

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez va via da Mediaset? Secondo alcune indiscrezioni non è stata riconfermata a Le Iene, la showgirl ha detto di no a Tu si que vales.

Belen Rodriguez è una conduttrice piuttosto affermata, la quale da un paio di anni a questa parte è al timone della trasmissione Le Iene e non solo. Belen è stata anche al timone di Tu si que vales per diverso tempo. Ad ogni modo, in attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva, sembra che per Belen ci saranno diverse novità. Si parla di una non conferma da parte de Le Iene e di un rifiuto della stessa per la nuova edizione di Tu si que vales. Ma come stanno davvero le cose?

Belen Rodriguez non confermata a Le Iene

Belen Rodriguez potrebbe non tornare al timone de Le Iene il prossimo anno. Dopo due stagioni piuttosto entusiasmanti, adesso per Belen potrebbero esserci delle novità molto interessanti. La nuova stagione televisiva inizierà tra poche settimane, eppure al momento sembra esserci tanta confusione al riguardo. Stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela, il giornalista di Dagospia, la conduttrice argentina potrebbe non essere stata confermata per la prossima edizione de Le Iene.

La showgirl argentina dice di no a Tu si que vales

Inoltre, sembrerebbe che Belen abbia detto di no a Tu si que vales, il programma di Canale 5 che da diversi anni conduce. Inoltre, sempre secondo le anticipazioni di Candela, la Rodriguez avrebbe solo accettato di prendere parte a Celebrity Hunted, su Prime video. Qualora queste notizie dovessero essere confermate, sarebbe piuttosto clamoroso il fatto che Belen sia stata esclusa da due importanti trasmissioni. A quanto pare a Le Iene, Belen potrebbe venire sostituita da Veronica Gentili, sempre secondo le indiscrezioni di Candela.

Il cast di Celebrity Hunted su Prime Video

La giornalista sarebbe stata paparazzata insieme a Davide Parenti in questi giorni.Non sappiamo per quale motivo Belen abbia deciso di rifiutare la conduzione di Tu si que vales, dopo tutti questi anni. La showgirl argentina avrebbe acconsentito a prendere parte a Celebrity Hunted, ovvero il reality di Prime Video dove Belen parteciperà insieme alla sorella Cecilia Rodriguez. Sono stati ufficializzati anche altri personaggi come Ernia e Guè, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.