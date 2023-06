Non è la Rai, ex protagonista diretta su Cristina Quaranta e Laura Freddi: “Come si comportavano in trasmissione”

0 SHARES Condividi Tweet

Storica protagonista di Non è la Rai si esprime su Cristina Quaranta e Laura Freddi. Di chi parliamo e cosa ha riferito?

Una nota e storica protagonista di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni che ha dato modo a diverse donne di poter entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ha detto la sua su Cristina Quaranta e su Laura Freddi. La protagonista in questione, in questi giorni ha rilasciato un’intervista a Mio, parlando della sua gavetta, della sua esperienza a Non è la Rai ed ha espresso il suo pensiero su due ex colleghe che sono state recentemente protagoniste del Grande fratello vip. Ma chi è la protagonista in questione?

Non è la Rai di Gianni Boncompagni, un’ex protagonista racconta la sua esperienza

Tutti ricordiamo la trasmissione Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni che ha dato modo a diverse donne di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. In questi giorni, un’ex protagonista del programma Eleonora Cecere, cantante e ballerina ha rilasciato un’intervista, raccontando la sua esperienza all’interno del programma. Cecere non ha fatto mistero della sua volontà di voler tornare a fare spettacolo. L’ex protagonista di Non è la Rai ha raccontato di aver dovuto abbandonare il mondo dello spettacolo per via di alcuni problemi di salute molto seri.

Il desiderio di Eleonora Cecere

Si è sposata con Luigi Galdiero ed è mamma di due ragazze, eppure ha sempre pensato di tornare a fare tv. In questa intervista, Eleonora si è lamentata del fatto che in tv o meglio nei reality non ci sono più artisti veri, ma solo figli e fratelli di.

Le parole su Laura Freddi e Cristina Quaranta

Cecere ha poi parlato di Cristina Quaranta che ha preso parte al Grande fratello vip. Non credo che Cristina avesse bisogno di notorietà come la stragrande maggioranza dei partecipanti del Gf vip. Come ha sostenuto lei stessa, ha fatto questa esperienza per una questione economica. Mi sarebbe tanto piaciuta vederla con una spalla al suo fianco, perchè, in fondo era da sola a rappresentare una generazione“. Poi ha parlato anche di Laura Freddi, dicendo “Laura ricordo che a Non è la Rai era volenterosa. Si impegnava tanto, aveva voglia di emergere e così infatti è stato. Ricordo con piacere tanti bei momenti che ho condiviso con lei”.