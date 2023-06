Selvaggia Lucarelli e Luca Bizzarri volano stracci: “Ce ne vuole eh”

0 SHARES Condividi Tweet

L’argomento, che ha fatto da sfondo al botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Luca Bizzarri, è stata la tragedia che ha causato la morte del piccolo Manuel, di 5 anni morta a causa di un incidente stradale causato da un gruppetti di ragazzi impegnati a filmarsi a bordo di una Lamborghini lanciata a tutta velocità che ha impattata con l’auto al cui interno c’era una mamma con i suoi due bambini piccoli, uno dei quali, appunto Manuel, non ce l’ha fatta.

Luca Bizzarri ha scritto un post che non è affatto piaciuto alla Lucarelli che, per questo ha immediatamente commentato a tono.

Luca Bizzarri ha scritto così: “L’altezza dalla quale si giudica chi sbaglia, chi per stupidità rovina le vite altrui e la sua. Quell’altezza, sono felice di non averla, di non potermela permettere, conscio di aver avuto, qualche volta, culo. Beati quelli che non hanno mai corso quel rischio.”

La risposta al veleno della Lucarelli e la contro risposta di Luca Bizzarri

Selvaggia Lucarelli ha subito commentato quel post con queste parole di fuoco indirizzate a Luca Bizzarri: “Non capire la differenza tra commettere una caz***a (succede) e adottare le cazzate pericolose per sè e per gli altri come stile di vita nonché come fonte di reddito continuativa. Finché non ci scappa il morto. Ce ne vuole eh.”

Ma Luca Bizzarri non si è tenuto questo commento e ha immediatamente, a sua volta, risposto a tono girando contro la Lucarelli la stessa terminologia usata da quest’ultima: “Non capire una frase scritta in italiano in cui non si parla di ‘commettere cazzate’ ma solo del non volere essere parte di un’orda giudicante che si autoassolve dal piedistallo dei giusti. Ce ne vuole eh”. Infatti, poi Bizzarri ha spiegato meglio ciò che intendeva e cioè che non vuole essere uno di quei falsi giudici che condanna chi ha sbagliato anche se intendere assolvere la condotta criminale dei cinque ragazzi che hanno ucciso il piccolo Manuel.

Per il momento, Selvaggia Lucarelli non ha più risposto ma potrebbe anche voler continuare questo botta e risposta così acceso su un argomento dolorosissimo e tragico.