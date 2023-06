Lory Del Santo pubblica una foto dove è irriconoscibile, il web la ricopre di critiche: “Ecco chi sembri”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo pubblica una foto ma appare diversa rispetto a poco tempo fa. Migliaia di fan la criticano.

Lory Del Santo, l’attrice e conduttrice è apparsa irriconoscibile in una foto che è apparsa sui social e che è stata presa d’assalto dai fan. L’ex naufraga ha pubblicato nello specifico un selfie da Los Angeles, ma è apparsa obiettivamente diversa rispetto a poche settimana fa. Ma che cosa le è accaduto?

Lory Del Santo pubblica una foto da Los Angeles che viene presa d’assalto

Lory Del Santo, la nota conduttrice e attrice in queste ore è apparsa sui social ed è sembrata a molti davvero irriconoscibile. L’ex naufraga ha pubblicato un selfie direttamente da Los Angeles e la reazione dei suoi follower è stata davvero inaspettata. Sicuramente Lory vanta una grande carriera, lunga circa 50 anni. Ha iniziato tantissimi anni fa nel 1975 al Festival, poi è approdata al cinema, e poi ancora in tv partecipando anche a diversi reality come L’Isola dei famosi ed il Grande fratello vip.

Lory attira l’attenzione di migliaia di followers

Come già anticipato, nei giorni scorsi ha pubblicato una foto su Instagram, nella quale è apparsa obiettivamente diversa e cambiata nella fisionomia del viso. “Il sole splende in giro per il mondo. Bisogna andarlo a trovare. Non ti fermare”, ha scritto Lory nella didascalia della foto che ha attirato l’attenzione di migliaia di followers.

Critiche per la showgirl e attrice accusata di aver fatto dei ritocchini

Tantissimi i messaggi apparsi sotto la foto, arrivati da diversi follower che hanno chiesto alla showgirl se avesse fatto qualcosa al viso.«Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei», questo il commento di un utente social. «Hai ingrandito labbra inferiori. Cambi completamente fisionomia. Mi piacevi molto di più prima. Peccato, espressione cambiata», ha scritto un altro utente. Questi sono solo alcuni dei messaggi apparsi sotto alla foto. «Ti avevo scambiato per Nathaly Caldonazzo», commenta ancora un altro fan.Se in molti le hanno riservato delle parole poco carine, dall’altra tanti altri hanno voluto difenderla. «Ma nel 2023 una persona può essere libera di usare filtri o rifarsi dal chirurgo quanto e come vuole se vuole o deve costantemente essere contestata da voi», ha scritto un altro fan della follower.