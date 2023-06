Alberto Angela: “Guadagno meno di Amadeus”, e l’agente di Amadeus gli risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Angela il noto conduttore di casa Rai risponde alla domanda “Quanto guadagni?”. L’agente di Amadeus lancia una frecciatina.

Alberto Angela è un noto conduttore, figlio del grande giornalista e divulgatore scientifico Piero che purtroppo è venuto a mancare poco tempo fa. Proprio in questi giorni Alberto ha parlato dei suoi guadagni e nonostante sia sempre molto riservato e restio a parlare della sua vita privata, in questa occasione sembra aver fatto un’eccezione. Ma cosa ha riferito? A quanto ammontano questi guadagni?

Alberto Angela, il conduttore di casa Rai parla dei suoi guadagni

Alberto Angela, noto conduttore e figlio del grande Piero Angela che è venuto a mancare poco tempo fa, in questi giorni ha rilasciato un’intervista ed ha parlato di tanti aspetti del suo privato. Nel dettaglio, Alberto ha parlato dei suoi guadagni e nonostante sia stato sempre molto restio a parlare del suo privato, questa volta si è lasciato andare a delle confessioni importanti. Il giornalista gli ha domandato se il suo compenso sia minore o superiore a quello di Amadeus che come ben sappiamo è un punto di riferimento per l’azienda Rai. “Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più”, ha detto Alberto. Quest’ultimo poi ha aggiunto “La conoscenza però deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare”.

Il futuro professionale del figlio di Piero Angela in Rai

Riguardo il suo futuro professionale in Rai, Alberto ha confessato di non aver nessuna intenzione di lasciare l’azienda e quindi rete televisiva. Poi a tal riguardo ha aggiunto “Se l’azienda Rai vuole, ci sono e ci sarò. Finchè posso, vorrei continuare qui perchè la divulgazione deve essere pubblica, ma se la Rai mi mette in condizione di non lavorare al meglio o ha dei dubbi, io vado altrove”.

Lucio Presta interviene e lancia una frecciatina ad Alberto

Dopo queste dichiarazioni, a parlare è stato Lucio Presta, ovvero l’Agente di Amadeus che ha replicato alle parole di Alberto Angela. “Non si perde mai buona abitudine di cercare la pagliuzza e non vedere la trave”. Queste le parole del manager su Twitter che sono apparse come una chiara frecciatina alle parole di Angela. “Quando vuole il Dott. Angela possiamo pubblicare i compensi di entrambi (anche la sua parte produttiva) e poi mostriamo i ricavi che entrambi portano alla Rai”. Insomma una chiara frecciatina, alla quale al momento ancora Alberto non ha replicato.