Elisabetta Canalis gelata: “Maddalena Corvaglia non ti vuole vedere neanche col binocolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, tentativo di riavvicinamento? Ecco cosa ha riferito Dandolo.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia un tempo sono state molto amiche, poi improvvisamente è accaduto qualcosa che ha cambiato per sempre il loro rapporto. Proprio nelle scorse settimane ci sarebbe stato un riavvicinamento di Elisabetta alla sua ex amica ed ex collega, ma quest’ultima sembra non ne voglia proprio sapere niente. Vediamo cosa è accaduto.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, l’amicizia e poi la lite

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono state per tantissimi anni molto amiche ed anche colleghe. Entrambe hanno vissuto in America ed insieme hanno aperto una palestra. Poi improvvisamente le cose sono cambiate e si è parlato di una lite. Effettivamente tra le due non c’è proprio alcun rapporto da tanti anni ormai. La Canalis però, qualche settimana fa ha tentato un riavvicinamento alla Corvaglia. Come? Ha pubblicato una foto che ritraeva proprio l’ex velina insieme alla Corvaglia. Questo gesto aveva fatto ben sperare che tra le due fosse tornato il sereno.

La Canalis tenta un riavvicinamento alla Corvaglia

Intervenuto sulla vicenda Alberto Dandolo, il giornalista di Dagospia, grande amica di Maddalena, il quale ha detto la sua.”Dite a Elisabetta Canalis che può postare su Instagram tutte le foto del suo album privato che la ritraggono con Maddalena Corvaglia! Non c’è trippa per gatti: Maddy non ha intenzione nemmeno di guardarla col binocolo”. Queste le parole del giornalista, che forse ha parlato proprio per bocca di Maddalena.

Dandolo interviene e fa chiarezza

Di conseguenza, detto ciò sembra che Elisabetta abbia voluto in qualche modo tendere la mano alla sua ex amica che però non ha accolto la richiesta. Un pò di tempo fa, la stessa Maddalena nel corso di un’intervista aveva confessato di non aver nessuna voglia e intenzione di riavvicinarsi dicendo “E’ un’amicizia finita, irrecuperabile” e poi ancora “Non dirò mai cos’è successo. Non la perdono, troppo grave per me“.Una nuova vita per Elisabetta e Maddalena che non condividono praticamente più nulla. Elisabetta ha detto addio al marito e lo stesso Maddalena, 43enne è ufficialmente single dopo l’addio a Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi.