Serena Autieri: “Cosa mi sta accadendo lavorando con Tiberio Timperi”

Serena Autieri fa una confessione shock. La conduttrice parla di Tiberio Timperi e del collega Gigi Marzullo.

Serena Autieri è la conduttrice di Unomattina estate da questa settimana con al fianco Gigi Marzullo e Tiberio Timperi. La conduttrice e attrice si è detta molto felice di ritrovarsi ogni mattina a condurre un programma dedicato a costumi, teatro, cinema e gossip italiano. Di questo e di tanto altro Serena ne ha parlato in un’intervista che ha rilasciato su Nuovo tv. Ecco le sue parole.

Serena Autieri conduce Unomattina estate insieme a Marzullo e Timperi

Serena Autieri da circa una settimana ha iniziato una nuova avventura all’interno del programma Unomattina estate, con al fianco Gigi Marzullo e Tiberio Timperi. La conduttrice e l’attrice ha rilasciato pochi giorni fa un’intervista per il settimanale Nuovo tv nel corso della quale ha parlato di questa nuova avventura e di tanto altro. “Mi fermano per strada per dirmi quanto sono fortunata a lavorare con Tiberio e Gigi”, ha detto Serena che si dice molto fortunata per aver la possibilità di lavorare al fianco di Timperi e Marzullo.

Serena e le parole dolci per i due conduttori

Tanti complimenti da parte di Serena per Timperi e Marzullo. Parlando di quest’ultimo Serena ha detto che ha un’ironia potente e fa divertire. Di Tiberio invece ha detto che è un grande professionista, simpatico e amatissimo dai telespettatori.Ad ogni modo, nel corso della stessa intervista poi l’attrice ha parlato dei suoi prossimi impegni. Serena sarà infatti impegnata anche al teatro per il debutto di My Fair Lady previsto per il mese di novembre. Alla domanda, ” a chi deve dire grazie per questo successo“, la conduttrice e attrice ha parlato di Pippo Baudo visto che è stato proprio lui a volerla tanti anni fa al Festival di Sanremo e da li è iniziato tutto.

Le parole per Pippo Baudo

Parlando proprio di Baudo, Serena ha confessato di sentirlo molto spesso e di ringraziarlo sempre per l’opportunità che le ha dato. Ovviamente ha dei modelli che da sempre segue e come lei stessa ha riferito, cerca di migliorarsi giorno dopo giorno, nonostante faccia questo mestiere ormai da circa 20 anni.