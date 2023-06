Palinsesti Mediaset terremoto, Enrico Papi al posto della d’Urso, Del Debbio non più solo una sera a settimana

0 SHARES Condividi Tweet

E’ quasi tutto pronto per la programmazione dei prossimi palinsesti Mediaset e le notizie che stanno arrivando, anche se non ancora ufficiali, parlano di un possibile terremoto con riconferme, anche con premio, come dovrebbe essere per Paolo Del Debbio che non dovrebbe più condurre solo Diritto e Rovescio ma anche un altro programma e Enrico Papi che dovrebbe andare a sostituire, addirittura Barbara D’Urso. Ma vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando esattamente.

Enrico Papi torna a condurre e sostituisce Barbara d’Urso

Dopo tutto quello che è stato detto su Enrico Papi come opinionista all’Isole dei famosi e cioè che non stava piacendo alla produzione, che dovere essere sostituito perché troppo esuberante e che era stato ripreso più volte e riportato in careggiata, ora sta circolando la notizia che lo vuole alla conduzione de La Pupa e il Secchione nella stagione 2023/2024 su Italia 1.

Quindi Enrico Papi andrebbe a sostituire, se questa notizia verrà confermata, Barbara d’Urso a cui era stato affidato il programma nell’ultima edizione ma che aveva convinto poco alla conduzione di un programma del genere tanto che anche l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi aveva definito la D’Urso alla conduzione di la Pupa e il secchione un esperimento “riuscito a metà” mentre, sembra un programma proprio nelle corde di Enrico Papi che, con la sua simpatia, allegria quasi adolescenziale ed effervescenza spontanea, pare adatto a quella conduzione.

Ma non è solo questa la notizia incredibile ma anche quella che Paolo Del Debbio non dovrebbe più condurre Dritto e Rovescio solo una sera a settimana bensì due sere.

Paolo Del Debbio raddoppia, due sere a settimana per lui

Altra grossa novità dovrebbe riguardare Quarto grado; anche per questo programma, infatti, si stava pensando a due sere, quella del venerdì sera quando a condurre dovrebbe essere Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, e quella della domenica sera quando alla conduzione dovrebbe esserci solo Nuzzi.

Stesso discorso per Paolo del Debbio che dovrebbe raddoppiare con Dritto e Rovescio. Due sere invece che una, la seconda sera dovrebbe essere, anche per lui, la domenica.

L’ufficialità di questa anticipazione e indiscrezione si avrà solo il 4 luglio perchè quella è la data della presentazione ufficiale dei palinsesti.