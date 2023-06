Mengoni, durante il concerto scoppia a piangere e il video diventa immediatamente virale

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Mengoni sta portando in giro per gli stadi i suoi concerti meravigliosi con “Marco negli stadi” e, durante uno di questi concerti, si è commosso fino alle lacrime. Qualcuno che era tra il pubblico, ha ripreso questo momento così toccante e ha pubblicato il video di Mengoni in lacrime sui social facendolo diventare, in pochissimo tempo, virale. Ma vediamo cosa è accaduto, quando si è commosso e come ha commentato questo suo momento bellissimo di fragilità che lo ha fatto amare, ancor di più, dal suo immenso pubblico di fan.

Marco Mengoni scoppia a piangere

Marco Mengoni, in questo mesi estivi è impegnato con il suo tour, “Marco negli stadi“.

Il tour è iniziato il 17 giugno allo Stadio Comunale di Bibione e continuerà fino al 15 luglio, serata finale che avrà come location, il Circo Massimo di Roma. Non serve dire che ogni concerto è sold out e i fan sono in estasi, e lui, il grandissimo Marco Mengoni che si dà completamente al suo pubblico.

Ma il concerto di sabato, 24 giugno è stato ancora più particolare perchè Mengoni, che stava cantando allo stadio Arechi di Salerno, si è commosso fino alle lacrime. Questo è successo perché i suoi fan, ad un certo punto, hanno intonato per lui “‘O Surdato Nnammurato”, dedicandogliela.

Marco Mengoni, che sulle prime è rimasto solo incantato e li guardava tutti senza parole poi, ad un certo punto, non ha retto più l’emozione ed è scoppiato in lacrime.

Il video, immediatamente fatto girare sui social, è diventato in pochissimi minuti sia su TikTok che su Facebook.

Marco Mengoni, commosso fino alle lacrime, ha ringraziato il suo pubblico

Marco, dopo che si è ripreso da quel momento così toccante che ha fatto cadere tutti i suoi freni inibitori mostrandosi davanti ali suoi fans commosso, ha detto loro così: “Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio”.

E poi ha continuato: “Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie”.

Qualche giorno fa, invece, durante un altro dei suoi concerti, Mengoni si era bloccato appena capito che un fan si era sentito poco bene e poi, dopo che il ragazzo si era ripreso, gli aveva detto, per smorzare un po’ la tensione del malore, “potrai dire che sono stato male al concerto di Mengoni”.