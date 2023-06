“Francesca Fagnani è inadatta a condurre un concerto”, Alessia Marcuzzi non si trattiene, il web senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 24 giugno si è tenuto il concerto evento “Italia loves Romagna” condotto da Alessia Marcuzzi, Amadeus, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Durante la serata, sul palco, si sono alternati, esibendosi, tantissimi artisti per raccogliere fondi da destinare alla popolazione dell’Emilia Romagna, vittima della tremenda alluvione di qualche mese fa.

La serata è stata bellissima e il pubblico è impazzito nel vedere sul palco, di nuovo, insieme Alessia Marcuzzi e Amadeus perché ha riportato tutti indietro nella memoria ai tempi del Festivalbar del quale tutti sono nostalgici.

Alessia Marcuzzi è apparsa, come al solito, perfettamente a suo agio e disinvolta nelle vesti di conduttrice di un programma di musica e sui social i commenti per lei sono stati tutti bellissimi.

Poi c’è stato un commento su Francesca Fagnani, non proprio positivo, che ha messo in evidenza la non adeguatezza della conduttrice di Belve a presentare un programma di musica e, la reazione di Alessia Marcuzzi a questo commento, ha lasciato tutti senza parole.

Vediamo cosa è accaduto.

“La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma”

Sabato, 24 giugno la serata di Rai 1 è stata destinata alla raccolta di fondi per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna. E così, da Campovolo, è andato in onda il concerto evento “Italia loves Romagna“.

Sul palco, gli artisti che si sono esibiti, sono stati, tra gli altri, Laura Pausini, Luciano Ligabue, Elisa, Giorgia mentre, a condurre, Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. E’ sembrato, per chi ha guardato lo spettacolo, che tra i conduttori ci fosse una grande armonia e serenità ma così, evidentemente, non era perché, quando un follower ha scritto sui social: “La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi, invece, ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco”, la Marcuzzi ha reagito.

La reazione di Alessia Marcuzzi al post contro la Fagnani

Al di là del post del follower che ha commentato una sua impressione, ciò che è sembrato strano e ha incuriosito, è stato il like della Marcuzzi che, in quel modo, ha avvalorato il pensiero di chi non ha gradito la Fagnani sul palco.