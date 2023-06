Nathaly Caldonazzo: “Ora ho deciso di raccontare cosa la produzione non ha voluto mandare in onda perché era troppo pericoloso”

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei famosi è, ormai, terminata da una settimana e solo ora stanno venendo fuori alcuni retroscena che, per un motivo o per un altro, la produzione aveva deciso di non mandare in onda.

A parlare ora è Nathalie Caldonazzo che ha fatto delle rivelazioni che, certamente, faranno scalpore.

Vediamo cosa ha detto.

Nathalie Caldonazzo: “Ora ho deciso di raccontare cosa la produzione non ha voluto mandare in onda perché era troppo pericoloso”

Nathaly Caldonazzo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000 in occasione della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla domanda precisa: “Ci svela un retroscena che non abbiamo visto?” e lei ha risposto così: “Vi svelo una cosa che la produzione ha deciso di non mandare in onda dicendo che era pericolosa”.

E poi ha spiegato: “Quando ho raggiunto Sant’Elena a nuoto da Playa Tosta. Gli uomini si sono spostati con la zattera, io sono partita un’ora dopo e li avevo quasi raggiunti. La produzione mi ha fatto tornare indietro e mi ha dato un po’ fastidio. Era una mia sfida e ci stavo per riuscire. Dicevano che era pericoloso per gli squali, ma non mi sembra di averne visti. Poi ero organizzata”.

Nathalie Caldonazzo senza pensarci su due volte: “Rifarei l’Isola”

Nathaly Caldonazzo, sulla possibilità di rifare l’Isola, ha risposto: “Oddio… sì. È molto faticoso, tosto a livello fisico e mentale e l’insieme diventa una bomba. Quando torni hai bisogno di tempo per riprenderti. Ti fai male facilmente e devi sopportare tante cose”

E poi ha proseguito: “Esperienza intensa. Non volevo tornare a casa subito come la prima volta. Ero concentrata e avevo preso la sfida con impegno”.

Poi la soubrette ha detto che le piacerebbe continuare va sentire Corinne Clery: “Chi penso di risentire? Corinne Clery perché abbiamo chiarito, Fiore Argento e penso anche Helena Prestes“.

Poi, di Helena, ha detto: “La vedevo un po’ come mia figlia, ma più capricciosa. È una brava ragazza, con il suo caratterino. Abbiamo vissuto le stesse cose con le stesse modalità da parte del gruppo. Mi sono sentita di starle vicino. Se ora siamo amiche? Nei reality da qui a dire che si diventa amici è sempre un po’ difficile, ma chissà”.