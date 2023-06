Serena Autieri lascia tutti a bocca aperta: “Cosa abbiamo in mente di fare io e Michelle Hunziker”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Autieri, attualmente, è alla conduzione di Unomattina estate insieme a Tiberio Timperi e a Gigi Marzullo.

Serena Autieri è da tanti anni amica di Michelle Hunziker e, proprio su di lei e sulla loro grande amicizia, ha svelato cosa bolle in pentola. Vediamo cosa ha detto.

Serena Autieri rivela: “Io e Michelle Hunziker abbiamo dei progetti insieme”

Serena Autieri ha rilasciato una lunga intervista al settimanaleSuperguida TV, in occasione della quale ha detto che lei e Michelle Hunziker hanno dei progetti da realizzare insieme: “Ci stiamo pensando, ci frullano in testa mille idee. Ci vogliamo molto bene, siamo due sorelle mancate e non facciamo che ripetercelo”.

E, ancora: “Spesso abbiamo parlato di fare qualcosa insieme anche se non sappiamo quando, dove, come e perché”.

Serena Autieri, poi, a proposito del suo ritorno in Rai ha detto: “Sono molto felice di essere di nuovo in Rai. E’ un ritorno a casa. Porteremo il pubblico con noi alla scoperta delle piazze più belle d’Italia e intervisteremo grandi personaggi. Sarà un’estate piena di informazione, spettacolo e intrattenimento”. E poi ha paragonato Uno mattina estate a Dedicato, il programma che ha condotto: “Unomattina è un programma diverso da Dedicato”.

E, ha anche aggiunto: “Penso che Dedicato si discosti molto da questo programma. I contenitori devono raccontare e intrattenere, tenendo compagnia alle persone che sono a casa. Per questo motivo gli ingredienti rimangono gli stessi e cioè la musica e gli incontri. Ci saranno poi delle novità che non posso anticipare”.

Serena Autieri in autunno sarà impegnata a teatro

Serena Autieri, nel prossimo autunno si cimenterà a teatro nel ruolo di Eliza Doolitle, in My Fair Lady. Su questo suo nuovo impegno ha detto: “Sin da piccola sognavo di fare questo spettacolo. Avevo visto il film mille volte. Audrey Hepburn è poi una costante nella mia vita. Prima di My Fair Lady avevo fatto Vacanze Romane assieme a Paolo Conticini. Devo ammettere che all’inizio ero spaventata perché per me lei è un’icona”

E poi ha continuato così: “Mi avvicino in punta di piedi e spero di non deludere le aspettative. Ce la metterò tutta in entrambi i casi. Sarà per me un’estate intensa e significativa”.