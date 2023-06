Nunzia De Girolamo subentra ad Alberto Matano e, senza freni, dice di lui: “Pesante”

0 SHARES Condividi Tweet

La vita in diretta, con la conduzione di Alberto Matano, sta per terminare e sta per arrivare Nunzia De Girolamo che condurrà La vita in diretta estate in tandem con Gianluca Semprini.

La De Girolamo, che è molto amata e seguita con la sua trasmissione Ciao maschio, spesso è stata ospite da Matano a La vita in diretta e, ora che prende il posto del conduttore calabrese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dell’eredità che l’aspetta.

Vediamo cosa ha detto.

Nunzia De Girolamo: “L’eredità di Alberto Matano è pesante”

Dal 3 luglio, alla conduzione de La vita in diretta estate ci sarà, fino ai primi di settembre, Nunzia De Girolamo che prenderà il posto di Alberto Matano che chiude la sua stagione venerdì 30 giugno. Nunzia De Girolamo non sarà sola ma con lei ci sarà anche Gianluca Semprini.

Nunzia De Girolamo, ex parlamentare, ha dichiarato così a proposito di questo suo subentro in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale NuovoTv e, in particolare di Alberto Matano: “Lui è un professionista di grande esperienza che ha portato il programma, nella versione invernale, a grandi ascolti. È un’eredità pesante, certo, ma spero di fare bene.”

Nunzia De Girolamo, la parola chiave della mia conduzione sarà “curiosità”.

Estate in diretta, gli anni scorsi, ha sempre avuto un ottimo seguito in termini di ascolti e, certamente, quest’anno non sarà da meno sia perchè i conduttori piacciono molto sia perché la formula sarà sempre la stessa. Gianluca Semprini, giornalista, sarà impegnato con la parte che riguarderà la cronaca e l’attualità mente la De Girolamo seguirà la parte pop. Nunzia De Girolamo ha dichiarato così: “Proprio perché non veniamo da anni facili, un po’ di gossip e di domande dissacranti nel mio spazio ci saranno. La parola chiave sarà ‘curiosità’”.

A proposito del suo collega Semprini, la De Girolamo ha detto ha detto che c’è: “grande sintonia con Gianluca Semprini”. E poi ha approfondito: “Tra me e Gianluca Semprini c’è grande sintonia. È stata intesa a prima vista. Certo io sono una tipa vulcanica e dovrà tenermi un po’ a freno”.

Non resta che aspettare questo nuovo inizio di programma che certamente andrà benissimo.