Lorella Cuccarini pubblica una foto in costume, Arisa diretta commenta: “Ecco che tipo di donna sei”, e la Cuccarini replica

Lorella Cuccarini è amatissima sia dal grande pubblico che dai suoi colleghi con i quali, soprattutto, ad Amici ha instaurato un bellissimo rapporto. Anche se durante la trasmissione, spesso, si becca con Rudy Zerbi o con la maestra Alessandra Celentano, è evidente il bel rapporto di stima e di amicizia che c’è tra di loro. A conferma di questo, è arrivato un commento di Arisa dopo che la Cuccarini ha postato una sua foto in costume. Vediamo che tipo di foto ha pubblicato Lorella e cosa le ha scritto Arisa. Al commento, tra l’atro, la Cuccarini ha subito risposto e così c’è stato un botta e risposta che ha entusiasmato i follower. Vediamo di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini posta una foto in costume

Lorella Cuccarini ha postato alcune foto che la ritraggono in costume da bagno e che mostrano un aspetto fisico strepitoso. Le foto mettono in risalto la bellezza statuaria della Cuccarini il cui fisico, allenato e in ottima forma, evidenzia una cura della sua persona.

A questa foto è arrivato subito il commento di Arisa.

Arisa commenta le foto di Lorella Cuccarini in costume da bagno

Arisa ha scritto così come commento delle foto della Cuccarini: “Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti”.

Ma non è stata di certo solo Arisa a commentare quelle splendide foto che ritraggono Lorella, 57enne a mare in Sardegna dove sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia. Infatti, tantissimi follower hanno commentato le stesse foto con frasi del tipo: «Dove si firma per avere il suo fisico?», oppure «Ventenni spostatevi!».

Immediata la risposta di Lorella Cuccarini al commento bellissimo di Arisa: “La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto”.