F Vip 8, Giulia Salemi non sarà opinionista, cosa ha deciso per lei Signorini

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno partendo tutti i preparativi della macchina del Grande fratello edizione numero 8 e, se al timone è confermato che ci sarà sempre Alfonso Signorini, ancora non si sa bene che ruolo avranno altri personaggi che l’anno scorso si sono fatti valere. Pensiamo, innanzitutto, a Giulia Salemi che si vociferava, da più parti, che sarebbe stata promossa ad opinionista visto il grandissimo riscontro di pubblico che ha avuto la scorsa edizione come referente per il web.

Ma, pare, che non sarà opinionista al posto di Sonia Bruganelli o, almeno, è questo ciò che ha rivelato il magazine The Pipol Tv. Vediamo cosa ha detto il magazine.

“Giulia Salemi confermata nel ruolo di opinionista del web”

Questo è ciò che ha fatto sapere The Pipol Tv e che, al posto di Sonia Bruganelli, dovrebbe esserci Emanuele Filiberto o, almeno è così che ha scritto la stesso magazine: “Tra i migliori amici di Riccardo Palazzolo che lo seguiva nella sua vecchia agenzia; sarebbe proprio di Palazzolo l’idea (nuovo agente dell’agenzia che ha come talent anche Signorini) di portarlo nel ruolo di opinionista. Operazione fattibile”.

Uno dei vip potrebbe essere la giornalista Annalisa Chirico.

Secondo il settimanale Oggi, Alfonso Signorini vorrebbe nel cast la giornalista Annalisa Chirico

Secondo il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi questo sarà il cast de il Grande fratello vip: la giornalista Annalisa Chirico, Shinhaiu Ventura, un influencer italo giapponese, Brenda Asnicar, attrice argentina, Viola Valentino, Niccolò Centioni, Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Fariba Tehrani la mamma di Giulia Salemi, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Il dubbio rimane ancora se sarà un’edizione di vip o di nip o, ancora mista e poi il ruolo di Orietta Berti che, pare, Alfonso Signorini vorrebbe sostituire, come dicevano prima, con Emanuele Filiberto ma, pare, che la cantante abbia ancora un anno di contratto già firmato. Staremo a vedere cosa accadrà; certamente Giulia Salemi ci sarà e il fidanzato, Pierpaolo Pretelli ai microfoni de La vita in diretta ha detto che sono prossimi alle nozze e che, forse, la proposta di matrimonio la farà alla fidanzata durante il concerto dei Coldplay.