Oggi è un altro giorno, Samantha Togni: “Cosa è accaduto a Ballando con Fabrizio Frizzi”, il pubblico in studio si emoziona

Ieri, venerdì 23 giugno è andata ospite a Oggi è un altro giorno, Samantha Togni che, per anni, ha rivestito il ruolo di insegnante e ballerina all’interno del programma del sabato sera di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Dopo un po’ di anni, la Togni rivelò che quel ruolo iniziava ad andarle un po’ stretto e chiese a Milly Carlucci di poter rimanere ma in altre vesti. La Carlucci non la accontentò e lei decise di lasciare il programma. Nel frattempo, però, aveva avuto, come allievo ballerino il compianto Fabrizio Frizzi e proprio di lui ha voluto parlare, a Serena Bortone, ieri in puntata.

Vediamo cosa ha detto.

Samantha Togni: “Fabrizio Frizzi era di una bellezza rara”

Ieri Samantha Togni ha fatto commuovere tutto lo studio di Oggi è un altro giorno perché ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi.

Fabrizio Frizzi, che è scomparso per una malattia nel 2018, è ancora nel cuore di tutti, colleghi e pubblico e Serena Bortone ha detto: “Lo ricordiamo quasi ogni giorno. Peraltro, uscendo da questo studio, accanto all’ascensore c’è la sua foto”.

Poi è stata la volta di Samantha Togni a parlare di lui e ha detto: “Fabrizio era di una bellezza umana rara come uomo, anche al di fuori della televisione”.

Frizzi partecipò a Ballando nel 2005 e la Togni ha detto di essere: “Onorata di aver fatto Ballando con lui”.

E poi, ha anche aggiunto: “Ho avuto veramente una grandissima fortuna a fare Ballando con le stelle con Fabrizio Frizzi … Con Fabrizio, quindi, ho iniziato la mia esperienza nel programma. Lui era un uomo stupendo ma ovviamente non era un ballerino, motivo per il quale è stato abbastanza faticoso”.

E poi, scavando ancora nell’album dei ricordi, ha aggiunto: “Essendo, poi, il primo anno, io non avevo neanche un bagaglio di esperienza, perciò abbiamo scoperto insieme io e lui come ottenere dei risultati”.

Samantha Togni: “Con Fabrizio Frizzi mi sono tanto divertita”

Poi ha continuato a raccontare: “Ci siamo divertiti veramente tanto con Fabrizio, fin dal primo giorno: la nostra routine era prendere un caffè e subito dopo andare a provare”.

E poi ha anche svelato: “Fabrizio contava in continuazione quando ballavamo… per tutto il tempo diceva uno, due, tre eccetera, tant’è che una volta gli ho dovuto proprio tappare la bocca durante l’esibizione”.

Poi, Samantha Togni ha provato ad insegnare a Serena Bortone qualche passo di danza e, poichè la Bortone è risultata abbastanza impacciata, Samuel Peron ha commentato così, con simpatia e affetto: “C’è qualcosa di simile tra il modo di ballare di Fabrizio e quello di Serena”.