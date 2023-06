Alba Parietti diretta sui continui rinvii del suo programma “Non sono una signora”: “Forse pensano non sia adatto alle famiglie”

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiùTV in occasione della quale ha svelato, secondo lei, quali sono i motivi della continua posticipazione della messa in onda del suo programma “Non sono una signora”. Vediamo cosa ha detto.

Alba Parietti: “Rinviano sempre la messa in onda del mio programma forse perchè pensano non sia adatto ad una famiglia”

Alba Parietti ha detto così al giornalista di DiPiùTV a proposito dei continui rinvii della messa in onda del suo programma “Non sono una signora”: “Non so quale sia stato il reale motivo, forse qualcuno avrà avuto paura che si trattasse di uno show scabroso e non adatto, perciò, alle famiglie e alla prima serata”.

Però, poi, ha aggiunto: “Vi piacerà … Piacerà ai telespettatori, ne sono certa”.

E, ancora: “Ognuno di noi almeno una volta nella vita ha sognato di essere qualcun altro, e il senso del programma è proprio questo”. E poi ha descritto il programma: “Ci sarà un’atmosfera giocosa”.

E sul garbo dello stesso ha detto: “Peraltro questo show va in onda sulla Rai proprio adesso che si sono insediati i nuovi vertici, con un governo di destra: non c’è nulla di trasgressivo o di scabroso che possa urtare la sensibilità dei telespettatori”.

In un’altra intervista aveva detto a proposito del motivo del continuo rinvio: “ Veramente non l’ho capito. Forse perché veniva criticato a prescindere, senza averlo visto. Il format, uguale a quello originale, è leggero e divertente: dà dignità alle drag queen come mondo di artisti. Non è morboso, non è volgare, non è macchiettistico. Non c’è nulla di subliminale, non ci sono messaggi da trasmettere. Si vedranno dei numeri di un’arte millenaria, quella del travestimento femminile con numeri bellissimi, dal canto al ballo alla sfilata”.

Poi Alba Parietti ha anche detto; “Ci ho messo tutto il cuore in questo programma perchè rappresenta il mio ritorno in tv da conduttrice dopo tanti anni, un ritorno che per me coincide con un momento meraviglioso di felicità sentimentale”.

Alba Parietti parla della sua vita sentimentale felice accanto al suo nuovo compagno

Alba Parietti ha svelato quanto sia felice in questa momento della sua vita: “Ho accanto a me il mio Fabio, con lui ho una stabilità che prima non avevo mai provato”.

E poi ha anche aggiunto: “Sono felice, Fabio è l’uomo della mia vita, è lui il segreto della mia serenità … Sono davvero felice in questo momento e lo dico sempre”.