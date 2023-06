La vita in diretta, Alberto Matano inizia a ridere e non riesce più a smettere poi dice: “Non ce la faccio ad andare avanti”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta che è alle sue ultime battute finali, prima della pausa estiva per il conduttore, Alberto Matano ma non per la trasmissione che continuerà per tutta l’estate con la conduzione di Nunzia de Girolamo e Gianluca Semprini.

I due sono una coppia che, fino ad ora, non abbiamo mai visto lavorare insieme ma che certamente è ben assortita e che regalerà una trasmissione godibile conoscendo come conduttrice sia la De Girolamo al timone di Ciao Maschio che Semprini per la scorsa conduzione de La vita in diretta estate accanto a Roberta Capua.

Ieri, 23 giugno venerdì, Alberto Matano ha condotto una puntata molto allegra per la parte pop e si è tanto divertito accanto ai suoi ospiti che, ad un certo punto, non è stato neppure in grado di trattenere le risate e ha detto: “Non ce la faccio ad andare avanti”. Vediamo cosa è successo e perché si è divertito tanto.

Alberto Matano tra le risate esclama: “Non riesco più ad andare avanti”

Ieri, per il momento pop, quello dove gli ospiti sono seduti attorno ad un tavolo e si discute di argomenti leggeri e divertenti, c’erano: Luisella Costamagna, Barbara Foria, Enrica Bonaccorti, Ema Stokholma e Pierpaolo Pretelli. Tutto è iniziato perchè l’inviata Ilenia Petracalvina ha decido di far vedere il suo cagnolino Ettore e così sono iniziate una serie di battute e frasi divertenti insieme a difficoltà dell’audio tanto che, ad un certo punto, si è capito davvero poco e Alberto Matano, che si stava molto divertendo per la situazione allegra e un pò sopra le righe, ha iniziato a ridere senza riuscire più a controllarsi e ha detto: “Non so se ce la faccio ad andare avanti perché tu non sai Ilenia cosa fanno i tuoi colleghi qui.”

Pierpaolo Pretelli imita Cristiano Malgioglio e lo studio si scatena

Quando poi, sempre attorno al tavolo si è parlato del concerto dei Coldplay a Napoli e di tutte le proposte di matrimonio che ha scatenato, Alberto Matano ha preso la palla al balzo e ha chiesto a Pierpaolo Pretelli se avesse intenzione di sposare Giulia Salemi. Petrelli ha così iniziato a fare l’imitazione di Cristiano Malgioglio e tutti si sono divertiti tantissimo ridendo e apprezzando la bravura, come imitatore di Pretelli.