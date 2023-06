Emma umiliata sui social: “Il karma ti è andato contro”, lei infuriata risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone dopo aver fatto delle dichiarazioni sulla maternità mancata, è stata pesantemente insultata. Non è tardata ad arrivare la replica.

Emma Marrone, una delle cantanti più amate di tutti i tempi è stata duramente attaccata in queste ore. Periodo abbastanza fortunato per la cantante salentina, che dopo un breve stop è tornata con due nuovissime canzoni che sono diventate un grandissimo successo. Ad ogni modo, Emma ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista molto interessante al periodo Vanity Fair rivelando di non essersi mai immaginata madre. Ad ogni modo, per via delle sue dichiarazioni Emma è stata ampiamente insultata. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Emma Marrone insultata dopo alcune dichiarazioni

Emma Marrone è tornata a far musica e due canzoni presentate in questo periodo, ovvero Mezzo Mondo e Taxi sulla Luna sono diventate già un grande successo. Proprio nei giorni scorsi, la cantante ha rilasciato un’intervista molto interessante al periodico Vanity Fair, facendo delle dichiarazioni anche piuttosto intime e private che di certo non sono passate inosservate. L’ex vincitrice di Amici ha confessato di non essersi mai immaginata madre in vita sua, ed ha anche aggiunto di non capire il motivo per cui si debba avere un compagno per poter fare un figlio.

La cantante presa di mira, piovono commenti sui social

“In Italia c’è una visione medioevale”, ha detto Emma. Qualcuno ha dato ragione ad Emma, condividendo le sue parole, ma molti altri hanno trovato l’occasione per attaccarla duramente.“Emma, almeno per il concepimento, magari perché lo chiede madre natura? Mammina non le ha insegnato nulla?”. Questo uno dei commenti apparsi sui social. Un altro utente ha poi aggiunto “Il karma ci è già andato duro con lei, ma andiamo avanti”. Questi commenti hanno dato il via ad una polemica ed hanno fatto infuriare Emma.

La replica di Emma

“Occhio che ti torna indietro di sicuro…Solo che non hai la forza di combattere come ho fatto io…SFIGATO E DISAGIATO…”, ha replicato Emma che non è riuscita a non replicare. La Marrone non si è però limitata a questo ma ha aggiunto dell’altro.“Si mammina mi ha insegnato a farmi i fatti miei e a non rompere le pa**e al prossimo…Quello che dovresti fare tu…”, ha replicato ancora Emma.