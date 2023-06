Belen lascia Tu si que vales, botta e risposta sui social con Sabrina Ferilli

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez lontana da Mediaset per il prossimo anno. Fuori da Tu si que vales e da Le Iene. Come stanno le cose?

Lo avevamo già annunciato nei giorni scorsi, ma le indiscrezioni continuano ad essere sempre più pressanti. Belen Rodriguez ha lasciato Tu si que vales, dopo tanti anni di conduzione. La modella argentina non sarebbe la sola ad aver lasciato il programma di Canale 5, visto che anche l’attrice Sabrina Ferilli, secondo alcune indiscrezioni non sarà presente nella nuova edizione di Tu si que vales. Di questo addio clamoroso di Belen se ne sta parlando ormai da diverse settimana, ma cosa c’è di vero?

Belen Rodriguez, addio a Tu si que vales?

Belen Rodriguez avrebbe lasciato Tu si que vales dopo tanti anni di conduzione. E’ da settimane che si rincorrono questo tipo di notizie, ma al momento manca l’ufficialità. Non sappiamo quindi se effettivamente la modella argentina abbia lasciato il programma di Canale 5, ma se così dovesse essere sicuramente è un addio che ha del clamoroso. Belen lascerebbe infatti la conduzione di un programma che ha condotto per tanti anni. Oltre a Belen, secondo alcune indiscrezioni, anche un’altra protagonista sarebbe pronta a lasciare.

Indiscrezioni, anche Sabrina Ferilli avrebbe lasciato il programma di Canale 5

Stiamo parlando di Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare ormai da diverso tempo. Le due tra l’altro sono molto legate. Proprio alcuni giorni fa l’attrice si era mostrata sui social con addosso degli abiti firmati Mar de Margheritas, che è l’ultimo progetto di Belen nel mondo della moda. Proprio la Rodriguez ha commentato la foto di Sabrina scrivendo “Mamma mia come sta bene a te!”. Non è tardata ad arrivare la replica dell’attrice ha risposto dicendo “Ce provamo”. Questo testimonierebbe il fatto che le due sono molto affiatate.

Il futuro professionale di Belen

Sull’addio di Belen a Tu si que vales, intanto, da settimane si rincorrono diverse voci e indiscrezioni. Secondo le ultime voci, Belen sarebbe proprio lontana da Mediaset perchè impegnata nella quarta stagione di Celebrity Hunted, insieme alla sorella Cecilia.Ma non finisce qui, visto che la showgirl argentina sarebbe anche fuori da Le Iene, programma dove è stata la conduttrice per due edizioni. Se così dovesse essere, Belen sarà molto probabilmente fuori dai giorni per la prossima stagione televisiva targata Mediaset.