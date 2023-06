Alessia Marcuzzi e Mia cantano a squarciagola al concerto dei Coldplay, poi la Marcuzzi scrive un post colmo d felicità

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi e la figlia Mia al concerto dei Coldplay, le due fan cantano a squarciagola. Le foto e le parole della conduttrice.

In questi giorni non si è fatto altro che parlare del concerto dei Coldplay che si è tenuto allo Stadio Maradona di Napoli lo scorso 21 giugno. Un evento molto atteso ed unico e lo testimonia il fatto che c’erano ben 45 mila spettatori in delirio per il gruppo, uno tra i più famosi al mondo. Tra questi fan in delirio per questa prima tappa in Italia del Coldplay, anche la nota conduttrice Alessia Marcuzzi e la figlia Mia. A condividere alcune immagini di quella serata speciale, proprio lei la conduttrice.

Alessia Marcuzzi e la figlia Mia al concerto dei Coldplay

Alessia Marcuzzi e la figlia Mia hanno preso parte al concerto dei Coldplay, che si è tenuto lo scorso 21 giugno allo Stadio Maradona di Napoli. E’ stata questa la prima tappa in Italia del tour mondiale dei Coldplay che hanno ammaliato ben 45 mila spettatori, arrivati da ogni parte d’Italia per assistere a questo straordinario concerto. Uno show davvero indimenticabile.

Fan sfegatate dei Coldplay, mamma e figlia in treno da Roma a Napoli

Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram ha condiviso diversi momenti della serata, ovvero quelli più emozionanti. Per la conduttrice e per la piccola Mia è stata sicuramente una grande emozione, un evento da ricordare. Le due hanno viaggiato in treno e partite da Roma hanno raggiunto Napoli nel giro di poche ore. Nonostante la sua giovane età, anche la piccola Mia che di anni ne ha 11 si è dimostrata una grande fan del gruppo. Alessia ha così condiviso una foto di lei e di Mia in treno, scrivendo la destinazione ovvero Napoli e il motivo del loro viaggio, ovvero “Coldplay”.

Serata conclusa in bellezza per la conduttrice e la figlia Mia

Nella didascalia della foto, poi la conduttrice ha scritto “Coldplay a Napoli. Che vuò è cchiú?”.E’ stata per mamma e figlia una serata davvero indimenticabile, anche perchè per Mia è stato anche il suo primo concerto, così come ha raccontato la conduttrice rispondendo ad un fan. Dopo il concerto poi Alessia e Mia si sono recate in una nota pizzeria napoletana insieme a qualche amica per concludere in bellezza la serata.