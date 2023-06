Mattino 5, Panicucci senza freni su Vecchi: “Cosa sta per accadere” e lui risponde che non vuole commentare

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci e Francesco Vecchi vanno in vacanza pronti a tornare a settembre con Mattino 5. Sul finire della puntata la conduttrice fa un annuncio importante.

Chiude il programma Mattino 5 e Federica Panicucci e Francesco Vecchi dopo diversi mesi di duro lavoro possono finalmente andare in vacanza. I due conduttori hanno salutato il pubblico del programma di Canale 5 e lo hanno fatto oggi venerdì 23 giugno. Poco prima della fine della puntata, i due conduttori hanno dato appuntamento ai telespettatori a settembre, per la prossima stagione.

Mattino 5 News va in vacanza

Mattino 5 News va in vacanza. Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i due conduttori che da anni sono al timone della trasmissione di Canale 5, sono andati finalmente in vacanza per qualche settimana. La conduttrice, poco prima della diretta, ha realizzato una story Instagram dove ha ringraziato il pubblico, dando così appuntamento a settembre. Il programma quindi tornerà sicuramente a settembre ed al timone ci saranno ancora una volta la Panicucci e Vecchi. Sicuramente il fatto che i due siano stati ancora riconfermati per il prossimo anno fa capire che l’azienda è soddisfatta del loro lavoro.

I ringraziamenti di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Effettivamente i risultati sono stati piuttosto soddisfacenti in questi anni. Spesso le puntate di Mattino 5 hanno battuto la concorrenza, ovvero Storie italiane, il programma con al timone Eleonora Daniele che va in onda su Rai 1. Le puntate hanno sempre avuto uno share del 18%- 22-23% di share. Mattino 5 va in vacanza ed al suo posto da lunedì 26 giugno andrà in onda Morning News.

Simona Branchetti da lunedì sostituirà Mattino 5

Sarà Simona Branchetti a dare il cambio a Panicucci e Vecchi. Quest’ultimo è pronto a diventare papà e l’annuncio è arrivato proprio sul finire della puntata di oggi. E’ stata Federica a svelare questa novità mentre Vecchi si è solo limitato a dire “No comment”. Dopo aver ringraziato e salutato i telespettatori, in studio sono entrati diversi collaboratori del team. “Siamo stati insieme 209 mattine, il pubblico ci ha apprezzato, e io ogni tanto mi chiedo come mai”. Queste le parole di Vecchi.