Roberta Capua: “Certe notizie le devi tenere per te” e Guenda Goria risponde a tono

Roberta Capua ha fatto una confessione sulla sua vita privata. Guenda Goria si scaglia contro la conduttrice.

Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta ed ex gieffina in questi giorni è stata al centro del gossip per via di una confessione che ha fatto sui social riguardo la sua vita privata. Sappiamo bene che la giovane fidanzata di Mirko Gancitano da tempo soffre di endometriosi, patologia per la quale ha anche subito diverse operazione e adesso ha trovato il coraggio di confessare che purtroppo non può rimanere incinta così facilmente ed in modo naturale. Ma non finisce qui, visto che Guenda nelle scorse ore ha attaccato una nota conduttrice, la quale ha fatto una confessione molto intima e privata, restando in tema maternità. Ma cosa è accaduto e contro chi si è scagliata?

Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta se la prende con una nota conduttrice

Guenda Goria in queste ore ha deciso di scagliarsi contro Roberta Capua. Quest’ultima, nota conduttrice italiana una tra le più amate di sempre, è stata ospite nel salotto di Patrizia Finucci Gallo ed ha parlato della sua vita privata. Per la prima volta in assoluto la Capua ha confessato di aver perso un figlio. La presentatrice ha anche aggiunto di non aver mai detto nulla di questo perchè non voleva calcare l’onda. E’ stata questa affermazione che ha mandato su tutte le furie Guenda Goria che ha pubblicato un post su Instagram piuttosto polemico.

L’ex gieffina contro Roberta Capua dopo la sua confessione

“Ho letto un’intervista in cui ha detto di aver avuto dei dolori e di aver perso un figlio, ma di non averli mai cavalcati…Quasi a dire che perdere un figlio potrebbe essere una notizia da cavalcare per la notorietà…”. Queste le parole di Guenda che non ha assolutamente nascosto il fatto di aver provato un dolore simile a quello di Roberta.

Lo sfogo di Guenda

“La perdita di un figlio è una vergogna per tantissime donne…”, ha aggiunto Guenda che è stata abbastanza polemica al riguardo. “Le donne raccontano le gravidanze belle perchè ancora oggi una donna non madre è vista dalla società come una ‘donna a metà’…Quindi raccontare non è un male…”. Con queste parole Guenda ha concluso il suo sfogo.