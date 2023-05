Fedez svela la condizione che ha posto Maria De Filippi per partecipare a Muschio Selvaggio

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez svela importanti retroscena sulla mancata partecipazione di Maria De Filippi e Rocco Siffredi a Muschio Selvaggio.

Il famoso rapper è spesso sotto i riflettori per via anche della sua vita sentimentale in questi giorni è tornato a parlare con il suo pubblico e lo ha fatto nel corso di una diretta Instagram. Fedez, parlando nella mattinata di oggi con i suoi follower su Instagram, ha svelato alcuni retroscena relativi alla mancata ospitata di Maria De Filippi e di Rocco Siffredi nel suo podcast Muschio Selvaggio che piace tanto e che ha avuto un grande successo. Ma cosa ha riferito il marito di Chiara Ferragni?

Fedez fa una diretta su Instagram e parla ai suoi follower

Nella mattinata di oggi, il famoso rapper ha fatto una diretta su Instagram, parlando ai suoi più fedeli e affezionati follower. Il marito di Chiara Ferragni, ha affrontato diversi temi, rispondendo a diverse domande che erano incentrate per lo più al popolare podcast da lui condotto e all’assenza del suo amico-socio Luis Sal. Si è parlato di una lite avvenuta tra i due e proprio di questo Fedez ne ha parlato rivelando di non poter esprimersi al riguardo.

Fedez parla di Rocco Siffredi e svela importanti retroscena sulla sua non partecipazione a Muschio Selvaggio

Ad ogni modo, parlando di Muschio Selvaggio, Fedez ha fatto sapere di aver cercato di ospitare alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra Francesco Totti e Ibrahimovic che però non hanno accettato. Si era parlato anche di Rocco Siffredi come ospite, ma stando alle parole del rapper, la situazione è stata parecchio complicata. Pare che l’attore hard avesse chiesto un cachet per la sua partecipazione al programma, ma per gli ospiti non è previsto alcun compenso.

Ecco perchè Maria De Filippi non ha più preso parte al podcast di Fedez

Fedez ha poi parlato di Maria De Filippi e del fatto che la conduttrice alla fine non abbia mai preso parte a nessuna puntata di Muschio Selvaggio. Pare che la conduttrice già lo scorso anno avesse accettato l’invito del rapper ma ad una condizione, ovvero che Fedez avrebbe dovuto raggiungerla a Roma. Purtroppo Fedez non è stato in grado in quel momento di organizzarsi e raggiungere Maria e per questo poi l’ospitata di Maria non si è più concretizzata.