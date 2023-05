Oggi è un altro giorno, Laura Freddi lascia tutti senza parole: “Mi chiamavano cento lire”

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Freddi, uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno ha fatto una confessione che ha lasciato tutti di stucco nel corso della puntata di oggi. Ecco le sue parole.

Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone è andato in onda come sempre nella giornata di oggi lunedì 22 maggio 2023. Laura Freddi, che da diversi mesi è l’affetto stabile di Serena Bortone, nel corso della puntata di oggi si è lasciata andare a delle dichiarazioni che di certo non sono passate inosservate al pubblico di Rai 1. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Oggi è un altro giorno, Laura Freddi una delle protagoniste della puntata di oggi

Ad Oggi è un altro giorno, Laura Freddi è stata una delle protagoniste della puntata di oggi lunedì 22 maggio 2023. Laura è intervenuta nel corso della puntata, raccontando un episodio relativo alla sua adolescenza, il tutto mentre Serena Bortone intervistava Chiara Francini che ha tanto parlato del suo rapporto con il fisico, non nascondendo che da ragazzina si è vergognata delle sue forme e che alcune volte assumeva delle posizioni strane e un pò gobbe per far notare meno possibile il seno.

Laura fa una confessione inedita e lascia tutti senza parole

A quel punto, la Freddi è intervenuta dicendo “Ho avuto il problema contrario io”. Laura ha poi aggiunto “Ai tempi della scuola io invidiavo le mie amiche che avevano un bel seno. A differenze di tante mie amiche, io avevo il problema opposto, ero piatta perciò mi chiamavano “cento lire“. Dopo le parole di Laura, che di certo hanno lasciato tutti senza parole, Chiara Francini è intervenuta dicendo “Ah ecco… ma che cosa brutta”, aggiungendo poi “Nel libro che ho appena pubblicato c’è un capitolo in cui parlo di Non è la Rai. Da ragazza seguivo Non è la Rai, ero affascinata dalle ragazze non famose perchè, come me, cercavano di agguantare la felicità”.

Anche Serena Bortone interviene dopo le parole della Freddi

Ad ogni modo, tornando alle parole di Laura, anche Serena Bortone ha voluto dire la sua dicendo “Penso che sia la prima volta in cui Laura Freddi sente dire una cosa del genere su Non è la Rai“. E la Freddi non ha potuto non aggiungere una dichiarazione che non è passata inosservata “Quel programma produceva anche illusioni. Ha prodotto davvero tante illusioni”.