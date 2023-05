Che tempo che fa, Nino Frassica lancia una frecciatina che nessuno si aspettava per il passaggio di Fazio su Nove

0 SHARES Condividi Tweet

Nino Frassica come sempre nella serata di ieri è stato presente a Che tempo che fa, dove ha lanciato una frecciatina sul passaggio di Fazio su Nove.

Fabio Fazio non sarà più un conduttore di casa Rai e dal prossimo anno passerà su Nove. Il programma da lui condotto, Che tempo che fa, continua ad andare in onda in queste settimane e l’ultima puntata andrà in onda proprio domenica 28 maggio. In studio però già ieri si respirava un’altra aria. Di certo, a non passare inosservate sono state le parole di Nino Frassica, il quale ha in qualche modo lanciato una frecciatina riguardo il passaggio di Fazio e del suo staff a Nove. Ma cosa ha riferito il noto comico?

Fabio Fazio e il passaggio su Nove, intanto va avanti Che tempo che fa su Rai 3

Fabio Fazio dalla prossima stagione televisiva sarà un conduttore del canale Nove. Il suo passaggio all’emittente appena citata è stato ufficializzato solo qualche giorno fa e la notizia ha lasciato tutti sorpresi, anche se l’indiscrezione circolava già da qualche mese. Ad ogni modo, Fazio porterà con se Luciana Littizzetto, la comica che è stata la sua spalla in tutti questi anni e continuerà a farlo anche se in un’altra emittente.

Nino Frassica lancia una frecciatina durante l’ultima puntata

Ieri, domenica 21 maggio è andata in onda una nuova puntata del programma Che tempo che fa, e Nino Frassica, una delle presenze fisse del programma, ha lanciato qualche frecciatina riguardo il passaggio di Fabio su Nove. Durante il suo monologo, Nino Frassica leggendo le strane notizie di un settimanale che in realtà non esiste, Novella Bella, ha fatto vedere la grafica di questo giornale decisamente rinnovata. In questa grafica, diversa rispetto a quella delle altre settimane, è apparso il logo del Canale Nove. Il conduttore, dopo essersi accorto di questa novità, non ha potuto fare altro che ridere. Di certo, questa novità non è passata inosservata ai telespettatori a casa che su Twitter si sono lasciati andare a diversi commenti.

I commenti dei telespettatori

“Grande Frassica sempre geniale. La nuova grafica di Novella bella… Fabio Fazio sorpreso ma sorridente”, ha scritto un utente con tanto di faccine ed emoticon sorridenti. Ad ogni modo, nonostante la frecciatina e l’aria piuttosto goliardica che si è respirata in studio, la puntata ha avuto come sempre un grande successo. Che tempo che fa è stato infatti il programma più visto con un picco di 3,3 milioni di telespettatori ed il 18% di share.