Chanel Totti nella bufera, la frase sulla torta di compleanno dei sedici anni scandalizza: “Non è adatta alla tua età”

Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è stata duramente attaccata sui social per la frase che ha scelto di mettere sulla torta di compleanno dei suoi sedici anni.

Vediamo che frase ha scelto di far scrivere e perché sui social il popolo del web l’ha criticata così aspramente.

Chanel Totti, sulla torta di compleanno fa scrivere una frase che i social non ritengono adatta alla sua età

Chanel Totti ha festeggiato con amici suoi sedici anni e la torta che ha scelto per spegnere le candeline, è stata una classica con panna, con una scritta decorata: “Reggo più alcol che persone”.

Infatti, da un po’ di tempo, è sempre più frequente vedere, al posto del numero degli anni che si compie e della classica scritta “Auguri”, più che altro, una frase che rappresenta la persona che compie gli anni.

Nel caso di Chanel, poi, la panna che decorava il dolce era tutta bianca e rosa.

Chanel attaccata dagli hater

Dopo che la ragazza ha pubblicato sui social il momento che la immortalava davanti alla sua torta di compleanno, sui social si sono potuti leggere tantissimi commenti di critiche e di attacchi, infatti, c’è chi ha scritto: “Un look e una festa decisamente consoni per una sedicenne, pure la scritta non scherza… a me mette una tristezza infinita! Si atteggia troppo da grande”, oppure qualcun altro ha commentato: “Non oso pensare a 20 anni cosa farà”.

C’è chi poi si è paragonato e ha scritto: “Avessi fatto io una scritta del genere alla tua età, mia madre mi avrebbe mandato dallo psicologo”.

E, ancora: “A 15 anni scrivi queste cose? Ma non ti vergogni?”.

Chanel non ha risposto a nessuno di questi commenti così negativi ma, piuttosto, si è fatta vedere innamoratissima accanto al suo fidanzato, Cristian Babalus.

I due si sono scattai un selfie mentre sono vicinissimi e lui ha aggiunto allo scatto la seguente didascalia: “Comunque vada”.

Chanel e Cristian sono da poco tornati da una vacanza a Lugano insieme a Ilary Blasi e al suo compagno, Bastian Muller e poi si sono fatti anche riprendere mentre trascorrono una giornata sulle giostre.