Isola, Cristina Scuccia sbotta con Ilary Blasi: “Ora basta, Ilary”

Ieri, lunedì 22 maggio, è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi, condotta, come al solito da Ilary Blasi mentre, seduti accanto a lei, nel ruolo di opinionisti, c’erano, anche loro come al solito, Enrico Papi e Vladimir Luxurya.

Durate la puntata, Ilary ha sollecitato Cristina Scuccia a raccontare se avesse una storia d’amore ma la naufraga, se all’inizio ha risposto, quando le domande sono diventate più incalzanti, ha bloccato la Blasi che si è dovuta arrendere difronte al tono fermo e perentorio che ha usato la ex suora. Vediamo come è andata.

Ilary Blasi fa tante domande a Cristina Scuccia sulla sua vita privata

Ilary Blasi ha chiesto durante la puntata a Cristina Scuccia se fosse innamorata dopo che ha fatto vedere al pubblico una clip durante la quale Cristina rivelava a Helena Prestes che fuori c’era qualcuno a cui le tiene molto.

La Scuccia, che ha sempre usato il termine persona mai sottolineando se si tratta di un uomo o di una donna e ha detto così alla Blasi: “Questa persona è entrata in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato”. Poi, però, Cristina ha chiesto scusa a sua madre perché a lei non aveva raccontato nulla prima di entrare nella casa. E poi, in riferimento a questa persona ha detto: “Spero sia ancora lì ad aspettarmi”.

A quel punto, la conduttrice, pur facendo la premessa di non voler invadere la sua sfera intima le ha chiesto altro su questo amore e la Scuccia ha iniziato a rispondere dicendo che ha conosciuto questa persona da pochissimo tempo, due mesi: “È un germoglio. I germogli vanno protetti. L’amore sì, è una cosa bella. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona”.

Cristina Scuccia, se pur in grande imbarazzo nel parlare di cose sue private davanti a milioni di persone, ha anche dovuto ammettere: “Qui è difficile mantenere i segreti. Io alla fine non sto facendo niente di male, sto amando”.

Cristina Scuccia sbotta con Ilary Blasi: “Ora basta”

Nonostante la Scuccia si sia abbastanza dilungata su questo amore, è parso che alla Blasi non bastassero le rivelazioni che la naufraga aveva appena fatto ma voleva sapere ancora dell’altro ma la Scuccia l’ha accontentata e ha detto un altro particolare prima di bloccarla: “Diciamo che vive in Spagna, basta Ilary con le domande”.