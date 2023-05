Marcella Bella umilia Ornella Vanoni: “Chiedete al suo chirurgo”

0 SHARES Condividi Tweet

Marcella Bella, che domenica scorsa è stata ospite da Mara Venier a Domenica In, sui social ha risposto alle domande dei suoi follower e, ad un certo punto, ha lanciato una frecciatina velenosa a Ornella Vanoni. Vediamo a quale proposito e cosa ha detto.

Sui social accusano Marcella Bella di essersi troppo ritoccata

Marcella Bella, che domenica scorsa è andata ospite da Mara Venier, a Domenica In ha pubblicizzato questa sua ospitata sui social. In tanti hanno apprezzato quel post e sono stati contenti che la domenica l’avrebbero vista a Domenica In ma c’è anche chi, come al solito non manca mai, l’ha attaccata dicendole così: “Ma il chirurgo che ti ha tolto trent’anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome?“.

Marcella Bella risponde lanciando una frecciata a Ornella Vanoni

Marcella Bella, non solo si è difesa ma l’ha fatto attaccando Ornella Vanoni, infatti ha risposto così:

“Mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti, ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibilmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente, mi spiace. Devi tenertelo così con me. Baci.”

Ornella Vanoni, chiamata in causa in una situazione in cui non centrava nulla, fino ad ora è rimasta in silenzio decidendo, così, di non rispondere a questo attacco ma non è detto che prima o poi risponderà.

Marcella Bella racconta come vive la sua vita da nonna

Marcella Bella, in occasione dell’ospitata da Mara Venier ha dichiarato: “Se non fossi stata così selettiva, dopo 50 anni avrei stufato tutti. Io sono presente da tanti anni e ancora mi amano proprio perché non mi sono data troppo. Nel corso del tempo ho preso pause per dedicarmi alla famiglia e ai miei figli, che sono la cosa più importante».

Del figlio Giacomo ha detto così: «Mi rimproverava di averlo lasciato con le nonne. Quindi quando sono nati gli altri due, dopo 15 anni, me li sono goduti e non volevo potessero rimproverarmi».

E poi sempre del figlio che vive in Oriente: “È amante dell’oriente da sempre. Non l’ho mai accettato, ogni tanto gli mando messaggi di fuoco, sostenendo che i suoi figli cresceranno ignoranti perché non hanno la nostra cultura e la nostra bellezza, immersi come sono nella modernità e nei grattacieli. Diciamo che lavoro sui bambini, i due nipotini: quando vengono in estate, organizzo sempre un compleanno con unicorni e tutto ciò che amano».