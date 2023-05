Isola dei famosi, Ilary Blasi riprende Enrico Papi che le risponde infastidito: “Ma hai bevuto?!”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante la puntata del lunedì de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi e Enrico Papi si sono beccati di nuovo. Questa volta, però, alle frecciatine della Blasi Enrico Papi non si è stato zitto ma, al contrario, le ha risposto a tono arrivando addirittura a mettere in dubbio la sobrietà della conduttrice. Vediamo cosa è successo e quale è stato il botta e risposta tra i due.

Ilary Blasi punzecchia Enrico Papi

Ieri durante la puntata de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha trattato Enrico Papi in un modo che a tutti è sembrato che le stesse proprio dando fastidio. Infatti, quando la conduttrice ha detto che due naufraghi sarebbero stati sottoposti al televoto flash dopo varie sfide ha poi anche aggiunto che fino alla fine i naufraghi non avrebbero dovuto sapere del televoto flash. E così guardando Papi, ha detto di non dire niente ai naufraghi: “Tu che hai questa bocca de ciavatta che dici sempre le cose”.

La reazione di Enrico Papi è stata un po’ equivoca perché, se sulle prime è apparso anche divertito, poi è sembrato a tutti che, in qualche modo, gli abbia dato fastidio ciò che la Blasi gli aveva detto. Poi, quando la Blasi ha continuato facendo tante battute, Papi le si è rivolto dicendole: “Ma che hai bevuto stasera? Sei strana!”.

E se sommiamo ciò che ha fatto la Blasi appena entrata in studio ad inizio puntata, si è tolta la giacca e l’ha lanciata su Enrico Papi, è evidente che sembra che il rapporto tra i due non sia esattamente “rose e fiori” anche se potrebbero anche stare a giocare entrambi su questo proprio per reggere il gioco della insofferenza reciproca di cui tanto parla il gossip.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Vladimir Luxurya

Se il rapporto tra Enrico Papi e Ilary Blasi non sembra essere serenissimo, quello tra Vladimir Luxurya e la Blasi è tutt’altro, infatti, le due sono diventate molto amiche e si frequentano anche fuori dagli studi televisivi. La Blasi è andata alla festa Next Mucca Drag Superstar per i 40 anni del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, insieme a Vladimir che era l’ospite d’onore.

In quella occasione, Vladimir Luxuria ha conosciuto Bastian Muller e di lui ha detto “Ho conosciuto una persona affabile e simpatica“.