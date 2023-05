La vita in diretta, Roberta Capua, fuori di sè alza il tono della voce e Alberto Matano è in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta e si è parlato, ancora una volta, della tragedia che sta affliggendo l’Emilia Romagna dove le alluvioni stanno flagellando l’intera regione causando decine di morti e feriti.

Roberta Capua indignata per Bruce Springsteen che al concerto non ha speso neanche due parole per l’Emilia Romagna

Ieri, durante la puntata de La Vita in diretta, Alberto Matano si è occupato della tragedia che sta vivendo l’Emilia Romagna e a prendere la parola è stata l’ospite Roberta Capua che ha detto così con toni molto duri, alzando anche un po’ la voce, a proposito della indifferenza che ha mostrato Bruce Springsteen nei confronti della Emilia Romagna dove è andato per fare un concerto ma non ha dedicato neppure due parole alla situazione in cui si trovano gli abitanti : “Per me è una cosa gravissima e non giustificabile, non posso pensare che una persona come Bruce Springsteen va in un posto fa un concerto e non sa cosa c’è intorno”.

E poi ha anche detto: “Dopo tre giorni vai a Roma e non spendi neanche una parola?”.

Il conduttore è apparso anche un po’ in imbarazzo per i toni forti usati.

Anna Pettinelli prende la parola

Anna Pettinelli, che era una degli altri ospiti, è intervenuta nella conversazione e ha detto così: “Il mondo dello spettacolo si sta impegnando, lui che solitamente è così effimero e leggero, è giusto che personaggi famosi si impegnino e facciano da portavoce per tutte le iniziative che stanno fioccando”.

Poi la Pettinelli ha provato a spendere una parola buona per il cantante e ha detto: “Può essere che abbia fatto una donazione in silenzio, non lo sappiamo”.

Ma questa considerazione ha convinto in pochi. Anche Mara Venier domenica scorsa a Domenica In aveva avuto da ridire sul silenzio tenuti dalla rockstar:

“Lo dico da grande ammiratrice io di Bruce Springsteen. Però, posso dirlo io come persona, due parole le poteva pure dire Springsteen, invece non ha detto niente”. E Bonaccini ha detto: “Mi hanno detto che non le ha dette, l’importante è che il concerto sia andato bene e non sia successo niente”.