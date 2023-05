Albano: “Il vero motivo per cui è finita con Romina” e lei replica: “Ecco quando finiscono le relazioni”

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power replica alle parole dell’ex marito Albano che ha rilasciato un’intervista nei giorni scorsi. Ecco cosa ha riferito.

Romina Power, la nota cantante americana nonché ex moglie di Albano in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, rispondendo in qualche modo alle parole del suo ex marito. Ebbene, il cantante di Cellino qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista, parlando anche della fine del loro matrimonio. Ma cosa ha replicato la Power?

Romina Power replica alle parole dell’ex marito

Il cantante di Cellino San Marco qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando tra le altre cose anche della fine del matrimonio con Romina. Albano ha fatto intendere che il matrimonio sia finito in seguito alla scomparsa della primogenita Ylenia. Così, Romina che ha rilasciato un’intervista a La Stampa, in qualche modo ha risposto alle parole dell’ex marito. Il giornalista la ha chiesto quindi se effettivamente il matrimonio con Albano fosse finito in seguito all’evento drammatico che la famiglia si è ritrovata a vivere.

Le parole della cantante sulla fine del matrimonio con il cantante di Cellino

“Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: ‘Happy wife, happy life’, ossia ‘moglie felice, vita felice’. Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all’inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito”.

Romina e Albano torneranno ad esibirsi a breve

Questa la replica della cantante americana che ha poi risposto a tutte quelle persone che si continuano a chiedere se i due si esibiranno ancora insieme.“Impariamo dagli errori commessi e andiamo avanti con comprensione piuttosto che con rabbia o risentimento reciproco. Abbiamo delle tournée in programma e il canto che offriamo insieme suscita gioia in tante persone: vorremmo continuare, a Dio piacendo, a donare momenti di bellezza e felicità”. Queste le parole di Romina che a breve, quindi, tornerà sul palco proprio insieme al marito.