Fiorello diretto contro la Rai: “Non mi avete ancora chiamato per l’anno prossimo, chissà perchè”

Fiorello nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai 2 ha posto dei dubbi sul ritorno della sua trasmissione il prossimo anno. Ecco le parole del conduttore.

Oggi lunedì 5 giugno 2023 è andata in onda una nuova puntata di Viva Rai 2, il programma tanto amato di Rai 2 condotto da Rosario Fiorello. La trasmissione mattutina ha avuto un grandissimo successo in questi anni e adesso che sta per volgere al termine per questa stagione, sono sempre di più coloro i quali si chiedono se tornerà anche il prossimo anno. Fiorello andrà in vacanza il prossimo 9 giugno e mentre nei giorni scorsi aveva fatto intendere che sarebbe tornato a settembre, nel corso dell’ultimo appuntamento qualcosa ha posto dei dubbi in tal senso. Ma cosa ha detto nel dettaglio il conduttore?

Fiorello nuova puntata di Viva Rai 2, i dubbi sul ritorno della trasmissione il prossimo anno

Fiorello oggi lunedì 5 giugno 2023 ha condotto una nuova puntata di Viva Rai 2, il programma mattutino di Rai 2. La trasmissione sta per andare in vacanza e l’ultima puntata sarà trasmessa venerdì 9 giugno. Come già detto, i telespettatori di questo amato show si stanno chiedendo se dopo le vacanze estive Fiorello tornerà con il programma e dunque con una nuova edizione. Non è ancora chiaro quale sarà il destino del programma ma Fiorello proprio oggi ha voluto dare qualche anticipazione.

Le parole di Fiorello

Fiorello ha infatti comunicato che proprio in questi giorni si stanno tenendo dei colloqui tra la Rai e alcuni conduttori della rete ed al momento lui non è stato ancora convocato. “Non mi avete chiamato, chissà perché. Quindi molto probabilmente questa edizione non ci sarà l’anno prossimo, sennò mi avrebbero convocato”. Questo quanto detto da Fiorello ammettendo di non essere stato ancora chiamato dalla Rai.

L’ironia di Fiorello

Se dovessimo prendere sul serio le parole di Fiorello, ci potrebbe essere la possibilità che Viva Rai 2 il prossimo anno non torni. Poi Rosario ha fatto il nome di altri colleghi che invece hanno già sostenuto dei colloqui con i vertici, come Flavio Insinna, Amadeus, Alessandro Cattelan, Marco Liorni e Milly Carlucci. Fiorello non ha perso occasione nel fare ironia.”Io avevo già parlato con mia madre. Le avevo detto ‘mi accompagni?’ alla sua veneranda età con me mano nella mano, e invece….”.