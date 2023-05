Biagio Antonacci lascia tutti senza parole: “Cosa provo nei confronti della mia ex Marianna Morandi”

0 SHARES Condividi Tweet

Biagio Antonacci, l’ammissione nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della sera. Ecco cosa ha dichiarato.

Biagio Antonacci, uno dei più grandi cantautori italiani, in questi giorni è stato protagonista di un’intervista molto interessante, nel corso della quale ha svelato qualcosa di molto intimo e inedito. Il cantautore di Rozzano, ha deciso così di raccontarsi e lo ha fatto a 360°, affrontando diversi argomenti legati alla sua vita privata e professionale. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio, parlando soprattutto della sua vita privata e sentimentale?

Biagio Antonacci, il cantautore di Rozzano si racconta a 360°

Biagio Antonacci, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Corriere della sera, ha ripercorso un pò tutte le tappe della sua carriera, ma anche della sua vita privata, raccontando alcuni aneddoti e retroscena anche inediti. E’ partito così dalle sue umili origini ed ha ripercorso un pò quella che è stata la sua vita, fino a diventare uno dei più grandi artisti del nostro paese e della musica italiana.“La più grande soddisfazione della mia vita è stata quando ho visto mio padre parcheggiare la macchina in un garage vero, nel box sotto casa: mi sono sentito Springsteen. Ho pensato: ma allora sono un figo anche io”. Queste le parole dichiarate da Biagio che ha così parlato della sua infanzia e della sua adolescenza trascorse nella periferia di Milano.

La sua carriera

Non tutti forse sanno che Biagio non ha mai studiato musica e proprio nel corso dell’intervista ha svelato di essere un autodidatta.“Fino a 10 anni ascoltavo solo Julio Iglesias in tutte le lingue. Era geniale, mi sono innamorato di lui, aveva una voce che portava serenità in famiglia: quando sentivo i miei che litigavano, gridavano e discutevano, io mettevo le sue canzoni e tutto finiva”.

Il senso di colpa di Biagio nei confronti della sua ex Marianna Morandi

Tanto spazio alla carriera in questa intervista, ma ad un certo punto, il noto cantate ha anche parlato della sua vita sentimentale e privata. Biagio ha parlato della fine della storia con l’ex Marianna Morandi, la figlia del noto Gianni. Il cantante ha ammesso di provare un grandissimo senso di colpa nei suoi confronti. “Quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli. Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”.